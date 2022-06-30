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許太太注意！許光漢V字開胸毛衣襯珠寶 眼神擺哪你決定
金曲獎即將在本周末登陸高雄，其中「新人獎」競爭更是激烈。七搶一局面中便有模特兒出身並跨足戲劇、歌唱的許光漢受到各方高度留心。而他近日更登上中國時尚雜誌封面，以開襟毛衣、軍風飛行夾克、斯文西裝大秀多變風格，同時細節處再藏入了風格密碼、小秀奢華。
許光漢2021年底推出同名專輯，多首單曲如〈一日〉、〈別再想見我〉、〈一派輕鬆〉，youtube上都有破百萬點閱紀錄。而他近日則為中國時尚雜誌L’Officiel拍攝了一組時裝大頁面，並清一色配戴上Qeelin的Wulu系列珠寶，輕鬆融入三套迥異風格造型。
斜躺在單人椅上的藍色西裝，許光漢將Wulu 18玫瑰金胸針別在淺藍色的領片上，顯得慵懶而隨性，而另一套造型則瞬間轉到戶外，綠色的飛行軍事風格夾克搭配厚棉T與休閒褲，看似街頭感但左手露出紅色Wulu手環，點綴以小巧的輕奢氣息。
最前衛的一套造型則是翻領的白色針織毛衣，但在V字型鏤空前胸戴上一條大型的Wulu 18玫瑰金項鍊。項鍊具有立體的巴黎釘紋，鮮明風格正與柔軟的針織毛衣形成反差，至於要專注在許光漢的眼神或項鍊上？就交給「許太太」們各自決定吧！
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