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kiri奶酪入餡！鬍子爺爺「檸香乳酪泡芙」只賣1個月

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
檸香乳酪日式泡芙。圖／beard papa’s提供
檸香乳酪日式泡芙。圖／beard papa’s提供

來自日本的泡芙專賣店「beard papa’s」，自7月1日起將首度限時推出「檸香乳酪泡芙」，藉由法國kiri鮮奶油乳酪入餡，帶來綿密細緻的奶香風味。針對暑假到來，beard papa’s也推出小小達人秀活動，有機會獲得價值2000元的泡芙兌換券與全家福照、獎座。另外為慶祝登台20週年，也預計將推出尋找同日壽星的活動，邀請粉絲一同慶生。

此次所推出的「檸香乳酪泡芙」，內餡使用歐洲與日本名店指定使用的法國kiri頂級鮮奶油乳酪入餡，具有細緻綿密的口感與濃厚奶香，再加上些許檸檬汁提香，讓乳酪與檸檬香氣相互融合，帶來清爽平衡的風味。檸香乳酪泡芙共有日式餅皮、黑日式餅皮、菠蘿泡芙、餅乾泡芙、mini泡芙等5種餅皮可供搭配，每顆70元起，限時販售1個月。

7月1日到7月31日中午12:00前，beard papa’s也舉辦小小達人秀影片徵選活動。為12歲以下的小朋友錄製一段2分鐘內的才藝影片，於個人社群網站公開發表或是寄至指定信箱，就有機會獲獎。獎品包括全家福紀念照、特製獎座、價值2000元的泡芙兌換券及周邊商品，共將評選出3位得獎者。此外，還會再加碼抽出30位幸運者，送出價值500元的泡芙兌換券及周邊商品。

beard papa’s也預告，為慶祝登台20週年，將推出「鬍子爺爺20週年大挑戰」，首波將會尋找同樣為2002年8月8日出生的壽星，一同參與活動，詳細內容待正式公佈。

beard papa’s使用法國kiri鮮奶油乳酪入餡，推出「檸香乳酪泡芙」。圖／beard papa’s提供
beard papa’s使用法國kiri鮮奶油乳酪入餡，推出「檸香乳酪泡芙」。圖／beard papa’s提供
檸香乳酪黑日式泡芙。圖／beard papa’s提供
檸香乳酪黑日式泡芙。圖／beard papa’s提供

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