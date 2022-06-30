「珍奶之父」凃宗和辭世 茶界哀悼：人生圓滿

翰林茶館創辦人、有「珍奶之父」之稱的凃宗和27日驚傳辭世消息，茶界哀悼，友人發文「茶是人生風景，花謝了。」也有不少茶友留言「一路走好」，「人生已圓滿」。

翰林茶館臉書資料指出，「翰林茶館創辦人凃宗和在鴨母寮市場看到小販賣的白色粉圓得到靈感，將買回煮熟的粉圓，加入奶茶裡試做品嘗，發現口感甚佳，因而發明出第一杯珍珠奶茶，因白色粉圓晶瑩剔透如珍珠而命名『珍珠奶茶』，改寫茶飲界的歷史。」而凃宗和在2015年被國家地理雜誌譽為「影響華人世界10位重要人物」，他創辦的翰林茶館也成為國宴珍奶，用來招待各國外賓。

凃宗和是朋友眼中的「茶癡」，1986年創立翰林茶館，不僅提供芳香濃郁的文人茶，更首開冷飲茶之先，使用優質台灣茶葉手搖調和，推出泡沫紅茶、翡翠綠茶，以及之後瘋迷全台的珍珠奶茶。他曾說，「我可以很自豪地說，翰林的茶都是從原葉沖泡出來的」。涂宗和調茶、焙茶不假手他人，賭上茶師尊嚴，原茶堅持使用一心二葉，和許多用碎茶、廉價茶以降低成本的店家有著天壤之別。

他也曾有「到高山茶園瘋狂學作茶，連生意都被拋到一邊」的年輕歲月，從源頭修練，涂宗和烘焙出的茶葉屢獲大獎，並榮任中華茶藝聯合促進會兩任總會長。那段上山採茶的日子，打下涂宗和與茶農的革命感情，也成為翰林茶餐飲集團的堅實基礎。

翰林茶館的官網也記錄涂宗和曾說的一段話，「希望美好生活的一天，就從一杯好茶開始。」因為愛茶，也與茶界結下深厚緣分，凃宗和過世的消息讓茶友極為震驚惋惜。

據《ETtoday新聞雲》報導，凃宗和26日確診後，27日晚間因急救無效宣告身亡，遺體於28日火化。