快訊

直播／本土確診今新增38846例、118例死亡 境外移入增96例

我一遠洋漁船未掛國旗入領海 遭印尼軍艦強扣

巴黎恐攻大審判：「倖存恐怖份子」判無期徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「珍奶之父」凃宗和辭世 茶界哀悼：人生圓滿

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
有「珍奶之父」之稱的凃宗和27日驚傳辭世消息。圖／摘自翰林茶館官網
有「珍奶之父」之稱的凃宗和27日驚傳辭世消息。圖／摘自翰林茶館官網

翰林茶館創辦人、有「珍奶之父」之稱的凃宗和27日驚傳辭世消息，茶界哀悼，友人發文「茶是人生風景，花謝了。」也有不少茶友留言「一路走好」，「人生已圓滿」。

翰林茶館臉書資料指出，「翰林茶館創辦人凃宗和在鴨母寮市場看到小販賣的白色粉圓得到靈感，將買回煮熟的粉圓，加入奶茶裡試做品嘗，發現口感甚佳，因而發明出第一杯珍珠奶茶，因白色粉圓晶瑩剔透如珍珠而命名『珍珠奶茶』，改寫茶飲界的歷史。」而凃宗和在2015年被國家地理雜誌譽為「影響華人世界10位重要人物」，他創辦的翰林茶館也成為國宴珍奶，用來招待各國外賓。

凃宗和是朋友眼中的「茶癡」，1986年創立翰林茶館，不僅提供芳香濃郁的文人茶，更首開冷飲茶之先，使用優質台灣茶葉手搖調和，推出泡沫紅茶、翡翠綠茶，以及之後瘋迷全台的珍珠奶茶。他曾說，「我可以很自豪地說，翰林的茶都是從原葉沖泡出來的」。涂宗和調茶、焙茶不假手他人，賭上茶師尊嚴，原茶堅持使用一心二葉，和許多用碎茶、廉價茶以降低成本的店家有著天壤之別。

他也曾有「到高山茶園瘋狂學作茶，連生意都被拋到一邊」的年輕歲月，從源頭修練，涂宗和烘焙出的茶葉屢獲大獎，並榮任中華茶藝聯合促進會兩任總會長。那段上山採茶的日子，打下涂宗和與茶農的革命感情，也成為翰林茶餐飲集團的堅實基礎。

翰林茶館的官網也記錄涂宗和曾說的一段話，「希望美好生活的一天，就從一杯好茶開始。」因為愛茶，也與茶界結下深厚緣分，凃宗和過世的消息讓茶友極為震驚惋惜。

據《ETtoday新聞雲》報導，凃宗和26日確診後，27日晚間因急救無效宣告身亡，遺體於28日火化。

延伸閱讀

日本黑道「賣珍奶發大財」？暴力團的資金來源之謎

名間鄉手搖飲創意大賽開跑 參山處與產業共創觀光品牌

羅東夜巿包心粉圓2送1？民眾呼被騙 店家：系統出問題

侯友宜化身電視購物專家 促銷新北包種茶

相關新聞

「珍奶之父」凃宗和辭世 茶界哀悼：人生圓滿

翰林茶館創辦人、有「珍奶之父」之稱的凃宗和27日驚傳辭世消息，茶界哀悼，友人發文「茶是人生風景，花謝了。」也有不少茶友留...

北京胡同深處的沉靜端雅──京艷・翰林書院

完整的四合院形制，今當何安？不囿於傳統元素的嫁接，不困於符號層面的演繹，回歸傳統藝文內核並融合今時今地的生活方式，不失為一份謙和而篤定的設計答卷。

內外兼修 不爭而爭的光影敘事美學

唐永徽三年（西元652年），玄奘法師為了保管從印度帶回來的數百部梵語佛經，於是在長安（今日的中國陝西西安）建立了大雁塔。

氣韻內斂 徜徉青山綠水中的豪宅風範

寫作與空間設計在某些方面有點類似，都強調文體結構與行進動線的起承轉合，更在乎段落及區域之間的層疊呼應，當主題達到綱舉目張的高水準，一篇好文章或一個理想住家環境的出現自然也就水到渠成了。

微奢輯影 點亮都市的質感角落

本案由高齡華廈一樓改造，全室面積約80餘平方米，規劃後作為設計工作室使用。工程實作重點包括外牆滲漏水修復、窗門管線更新和格局重置，一方面強化結構體質；延長裝潢壽命。規劃主軸則是依需求量身配置實用機能單元...

米倉涼子、中谷美紀40代熟齡女子也要持續很有風格

日本「40代」輕熟女星的代表中谷美紀，之前為珠寶品牌MIKIMOTO拍攝的形象光告，日前正式登上東京銀座四丁目總店，歡慶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。