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泱泱、鬼鬼都愛他 MOSCHINO拼布泰迪熊變得更可愛

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
吳映潔。圖／MOSCHINO提供
吳映潔。圖／MOSCHINO提供

夏天的高溫，讓許多人追求簡單方便的穿搭，不需多層次、繁複搭配，可以避免披披掛掛產生的悶熱感。MOSCHINO旗下泰迪熊系列，一直都是品牌經典的人氣代表，其中泰迪熊T恤更是具備高度辨識度的單品，可愛的印花圖案讓簡單方便的穿搭也能很有型。

今年春夏，MOSCHINO以「名媛午餐的異想時光」為靈感來源，把泰迪熊以拼接方式呈現並換上了繽紛粉嫩色彩印在T恤上，格紋、碎花拼布細節展現出一種溫馨手工感，讓泰迪熊看起來就像是每個人從小到大在放家中床頭那隻不能或缺的玩偶一樣，充滿陪伴的生活感。搭配的MOSCHINO logo也以粉彩色書寫，呼應整體亮眼俏皮的氛圍。

全系列除了短袖T恤之外，還有洋裝、長袖T恤，另外還有一款全身綴滿小碎花的蓬蓬袖上衣，展現可愛的鄉村風。女星吳映潔（鬼鬼）最近就選穿了馬卡龍藍的泰迪熊T恤搭配粉色喇叭寬褲，一身冰淇淋配色亮眼夢幻，李佳穎則是選擇粉色款穿出減齡時尚。而《木曜4超玩》的女神溫妮與泱泱都愛黑色款泰迪熊T恤，帥氣有個性。

彩色拼布泰迪熊衛衣，26,500元。圖／MOSCHINO提供
彩色拼布泰迪熊衛衣，26,500元。圖／MOSCHINO提供
彩色泰迪熊拼布OVERSIZE T恤，18,300元。圖／MOSCHINO提供
彩色泰迪熊拼布OVERSIZE T恤，18,300元。圖／MOSCHINO提供
彩色泰迪熊拼布OVERSIZE T恤，18,300元。圖／MOSCHINO提供
彩色泰迪熊拼布OVERSIZE T恤，18,300元。圖／MOSCHINO提供
彩色拼布泰迪熊洋裝，30,500元。圖／MOSCHINO提供
彩色拼布泰迪熊洋裝，30,500元。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO泰迪熊本季以彩色拼布呈現。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO泰迪熊本季以彩色拼布呈現。圖／MOSCHINO提供
彩色拼布泰迪熊洋裝，30,500元。圖／MOSCHINO提供
彩色拼布泰迪熊洋裝，30,500元。圖／MOSCHINO提供
碎花彩色拼布泰迪熊上衣，27,800元。圖／MOSCHINO提供
碎花彩色拼布泰迪熊上衣，27,800元。圖／MOSCHINO提供
彩色拼布泰迪熊T恤，14,300元。圖／MOSCHINO提供
彩色拼布泰迪熊T恤，14,300元。圖／MOSCHINO提供
泱泱。圖／MOSCHINO提供
泱泱。圖／MOSCHINO提供
彩色拼布泰迪熊T恤，14,300元。圖／MOSCHINO提供
彩色拼布泰迪熊T恤，14,300元。圖／MOSCHINO提供
彩色泰迪熊拼布OVERSIZE T恤，18,300元。圖／MOSCHINO提供
彩色泰迪熊拼布OVERSIZE T恤，18,300元。圖／MOSCHINO提供
溫妮。圖／MOSCHINO提供
溫妮。圖／MOSCHINO提供
李佳穎。圖／MOSCHINO提供
李佳穎。圖／MOSCHINO提供

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