泱泱、鬼鬼都愛他 MOSCHINO拼布泰迪熊變得更可愛

夏天的高溫，讓許多人追求簡單方便的穿搭，不需多層次、繁複搭配，可以避免披披掛掛產生的悶熱感。MOSCHINO旗下泰迪熊系列，一直都是品牌經典的人氣代表，其中泰迪熊T恤更是具備高度辨識度的單品，可愛的印花圖案讓簡單方便的穿搭也能很有型。

今年春夏，MOSCHINO以「名媛午餐的異想時光」為靈感來源，把泰迪熊以拼接方式呈現並換上了繽紛粉嫩色彩印在T恤上，格紋、碎花拼布細節展現出一種溫馨手工感，讓泰迪熊看起來就像是每個人從小到大在放家中床頭那隻不能或缺的玩偶一樣，充滿陪伴的生活感。搭配的MOSCHINO logo也以粉彩色書寫，呼應整體亮眼俏皮的氛圍。