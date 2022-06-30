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台北露天酒吧新秘境！大直英迪格7月8日揭曉 酒飲買1送1

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
sneaKOut BAR提供台北入夜的美好新去處。圖／台北大直英迪格提供 【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
sneaKOut BAR提供台北入夜的美好新去處。圖／台北大直英迪格提供 【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

台北全新的露天酒吧即將登場！這是位於大直英迪格酒店4樓的sneaKOut BAR，預計7月8日開幕，擁有200坪戶外露臺，180度的遼闊景觀視野，在綠意盎然植栽環繞下，宛如城市秘境。

此秘地的營業時間為周日至四18:00~23:00，周五及周六18:00~24:00。7月試營運期間，餐點8折、酒飲分時買一送一，包括17:00~18:00開醺時光享「調酒買一送一」，21:00~23:00醺享時刻「葡萄酒單杯買一送一」。酒吧也將不定時加碼舉辦「快閃主題之夜」。

全新戶外酒吧取名為「sneaKOut BAR」，帶有「偷偷溜走」、「放鬆一下」的意味，共分成4個座位區域，包括隱密獨立的包廂區（8人座）、舒適簡約沙發區（5人座）、個性風高腳座位區，以及休閒座位區。在綠意植栽、浪漫串燈、金屬吧檯、砂岩磚地板圍繞下，伴隨著輕快音樂，享受無框架的自由氛圍。

台北大直英迪格酒店總經理胡愛偉表示，大直英迪格格酒店成功打入在地客群，吸引大量大直及內科區域的企業團體，餐飲營收一半為企業包場活動，因此，sneaKOut BAR主力營收將以團體包場為主。

為讓晚宴客人以不同形式、更具彈性延續歡樂時光，大直英迪格也提供「消費滿額加價、無限暢飲」包場專案，採每人活動消費加價購，包場1小時加價400元、包場2小時加價700元、包場3小時加價950元，多款飲品無限暢飲。另可安排私人派對或主題活動，也提供時段性餐飲折抵的包場價格。

試營運期間，酒吧首波推出多款自家設計、充滿創意又淘氣的調酒。像是酒與巧克力交疊的「上流黑可可」；帶有草本、培根和咖啡味的「不然?」；口感輕盈帶有乳酸甜味的「 嗶嗶啵啵」等。餐點設計也很有趣，包括搭配各種食材的「起司鍋」，酥脆、方便指尖拿起的「比薩餃」，變身甜甜圈造型的吉拿棒等，鹹甜皆備。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

有趣的「枕頭戰」，入餡滋味各有不同，口感滿分、外型時尚。圖／台北大直英迪格提供
有趣的「枕頭戰」，入餡滋味各有不同，口感滿分、外型時尚。圖／台北大直英迪格提供
sneaKOut BAR各有風味與故事的4款調酒。圖／台北大直英迪格提供【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
sneaKOut BAR各有風味與故事的4款調酒。圖／台北大直英迪格提供【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

英迪格酒店

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