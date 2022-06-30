OPEN!家族化身7-ELEVEN美食 大亨堡抱枕毯好想咬一口

歡慶OPEN小將17歲生日，即日起推出一系列超萌的「OPEN!生日慶主題商品」，將OPEN!家族人氣角色們變身為三明治、御飯糰、大亨堡等各式超商經典美食，推出提袋、方巾、手帕巾、抱枕毯、坐墊等可愛又實用的外出、居家兩大系列週邊，超仿真讓人好想咬一口的創意造型，粉絲們絕對要整套打包帶回家！

上班族必入手的首推「OPEN!大亨堡抱枕毯」，長約40公分的巨大仿真大亨堡大型抱枕外型就超吸睛，平常可當靠枕使用，搭配柔軟舒適的冷氣毯，午睡充電必備。「OPEN!年輪紓壓球與坐墊」則是將直徑40公分的大年輪蛋糕化身記憶坐墊，加厚設計久坐也舒適，另附OPEN!紓壓球，隨手捏捏超減壓；同步還有放進透明飲料杯超可愛的「OPEN!絨毛小吊飾」，推出OPEN小將及LOCK小醬兩款制服玩偶設計，Q版造型超適合收藏。