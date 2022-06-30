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OPEN!家族化身7-ELEVEN美食 大亨堡抱枕毯好想咬一口

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

歡慶OPEN小將17歲生日，即日起推出一系列超萌的「OPEN!生日慶主題商品」，將OPEN!家族人氣角色們變身為三明治、御飯糰、大亨堡等各式超商經典美食，推出提袋、方巾、手帕巾、抱枕毯、坐墊等可愛又實用的外出、居家兩大系列週邊，超仿真讓人好想咬一口的創意造型，粉絲們絕對要整套打包帶回家！

上班族必入手的首推「OPEN!大亨堡抱枕毯」，長約40公分的巨大仿真大亨堡大型抱枕外型就超吸睛，平常可當靠枕使用，搭配柔軟舒適的冷氣毯，午睡充電必備。「OPEN!年輪紓壓球與坐墊」則是將直徑40公分的大年輪蛋糕化身記憶坐墊，加厚設計久坐也舒適，另附OPEN!紓壓球，隨手捏捏超減壓；同步還有放進透明飲料杯超可愛的「OPEN!絨毛小吊飾」，推出OPEN小將及LOCK小醬兩款制服玩偶設計，Q版造型超適合收藏。

外出系列則特別採用與日本插畫家卡娜赫拉（Kanahei）合作的OPEN!家族Q萌造型，首推外出必備的「OPEN!牛奶盒萬用提袋組」，以牛奶盒做為包裝外盒，推出2款OPEN!家族假期出遊設計托特包。另外還有「OPEN!三明治方巾」及「OPEN!飯糰手帕巾」，特別包裝成三明治及御飯糰造型，打開後分別為實用可愛的小方巾及小手帕，超級適合夏日攜帶使用，隨身攜帶擦手、擦汗，實用又療癒。

「OPEN!三明治方巾」三明治造型設計超有巧思，搶眼的黃色收邊，折起來就像夾心一樣。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN!三明治方巾」三明治造型設計超有巧思，搶眼的黃色收邊，折起來就像夾心一樣。圖／7-ELEVEN提供
外出必備的「OPEN!牛奶盒萬用提袋組」，以牛奶盒做為包裝外盒，2款OPEN!家族假期出遊設計托特包肯定陷入選擇困難。圖／7-ELEVEN提供
外出必備的「OPEN!牛奶盒萬用提袋組」，以牛奶盒做為包裝外盒，2款OPEN!家族假期出遊設計托特包肯定陷入選擇困難。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN!絨毛小吊飾」共推出OPEN小將及LOCK小醬兩款制服玩偶，Q版造型與透明杯裝超適合收藏。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN!絨毛小吊飾」共推出OPEN小將及LOCK小醬兩款制服玩偶，Q版造型與透明杯裝超適合收藏。圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供
「OPEN!飯糰手帕巾」以御飯糰造型包裝超擬真，打開後變成可愛小手帕，適合夏日隨身攜帶使用。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN!飯糰手帕巾」以御飯糰造型包裝超擬真，打開後變成可愛小手帕，適合夏日隨身攜帶使用。圖／7-ELEVEN提供

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