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博客來上半年暢銷榜 理財書退燒、零負評女神拿第一

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
博客來2022上半年新書暢銷榜。圖／博客來提供
博客來2022上半年新書暢銷榜。圖／博客來提供

博客來今日公布「2022上半年新書暢銷榜TOP10」，林依晨新書「做自己，為什麼還要說抱歉」榮登榜首。博客來指出，心理勵志書當道，可看出大疫之下，民眾渴求心理慰藉。分析此次榜單，本土作家發威上榜7位，投資理財回歸保守，教養書、童書紛紛擠進新書暢銷榜前10名。

2022年上半年新書暢銷榜，由林依晨首部真實剖繪自我之作「做自己，為什麼還要說抱歉？」勇奪第一。有別於去年商業理財稱霸，今年上半年心理勵志書當道，前十名中上榜四席。著重回頭面對真實自我《蛤蟆先生去看心理師》，療癒成長傷口《你發生過什麼事》，在隔離與孤獨並行的現世努力生存的《我也曾想過，殺了過去的自己》，獲得2、4、7名。

此外，大人的繪本也大受歡迎，如登上暢銷TOP6的《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》以及《在黑暗的日子裡，陪伴是最溫暖的曙光》，不約而同強調自由地活，善待自己，勇敢面對挑戰，簡短文字與可愛圖畫引起大家共鳴。綜觀上半年各大類暢銷類型皆可看出大疫之下民眾渴求心理慰藉的心情。

家長對「親子教養」重視程度逐年提升，作家劉軒寫給青少年的新書《不敗學習力》談論學習技巧與心法，不僅適合學生，社會人士也受用，上網賣筆記本引發熱議的北一女畢業高材生「未秧」、Podcaster瓦基等，都分享此書帶動銷售與討論熱潮，奪下上半年新書暢銷榜季軍，還有《兒子使用說明書》教你有技巧地與兒子相處，一出版就引起廣大家長關注。

校園停課不停學，帶動童書持續成長，日本廣嶋玲子的魔法妖怪故事《神奇柑仔店》、《魔法十年屋》大受歡迎，台灣作家陳郁如兒童奇幻小說系列《仙靈傳奇5》新作《玉使》不僅是上半年童書榜冠軍也擠進暢銷前10名。物價上漲消費緊縮，投資理財回歸保守被動投資，主張佛系存股的「樂活大叔」施昇輝及著有多本ETF投資書的「不敗教主」陳重銘，受到許多存股族支持，新書穩居暢銷榜TOP5。

家長對「親子教養」重視程度逐年提升，作家劉軒寫給青少年的新書《不敗學習力》談論學習技巧與心法，不僅適合學生，社會人士也受用，上網賣筆記本引發熱議的北一女畢業高材生「未秧」、Podcaster瓦基等，都分享此書帶動銷售與討論熱潮，奪下上半年新書暢銷榜季軍，還有《兒子使用說明書》教你有技巧地與兒子相處，一出版就引起廣大家長關注。

值得一提的是，上半年本土作家發威，新書榜TOP10中有七位本土作家上榜，包含新生代暢銷作家張西、Peter Su等也都榜上有名。

博客來2022上半年新書暢銷榜。圖／博客來提供
博客來2022上半年新書暢銷榜。圖／博客來提供

親子教養 理財 童書

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