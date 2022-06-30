搶客大作戰 搭國光可抽新垣結衣代言同款遊戲主機

迎接後疫情時代，民眾回歸正常生活，再加上暑假旅遊旺季來臨，國光客運宣布於7月起推出麗寶樂園門票與千元乘車金抽獎活動，每月抽出100名乘客贈送麗寶樂園門票兩張，11月加碼再抽出iPhone13 Pro、以及日本女星新垣結衣代言的Switch主機加健身環大冒險套組等獎項，乘客登錄票根或電子票卡即可參加抽獎。

國光客運說明，抽獎活動自7月1日至10月31日為期4個月，凡搭乘國光各國道暨一般公路客運乘客，都可以在國光客運官網登錄參加抽獎，為回饋一百公里以上中長程路線忠實乘客，收集票根還可以兌換立體口罩與環保提袋實用贈品。

根據規劃，國光客運4波抽獎每次抽出100名乘客贈送每張原價9百元麗寶樂園探索世界門票兩張，同時抽出1000乘車金10名；11月初最後一波抽獎加碼再送出iPhone13 Pro手機1名與任天堂Switch主機加健身環大冒險套組3名。國光客運說，每搭乘一次就有一次登錄抽獎機會，搭越多次中獎機會越多，提醒每天搭乘短程路線通勤通學乘客不要錯過機會。

國光客運指出，為回饋一百公里以上中長程路線忠實乘客，特別準備實用贈品，憑3張票根或乘車證明可以兌換環保提袋1個，5張兌換5入造型立體口罩1盒，環保提袋限量3000個，造型口罩限量2000盒，送完為止。

國光客運說，這兩年多來疫情起起伏伏，多次歷經搭乘人數雪崩式下跌，客運業上上下下都非常辛苦，期待藉由振興促銷擺脫疫情陰霾，此次除了對外以乘客為主的促銷活動，同時準備提撥數百萬元預算作為內部同仁激勵金，按各車站攬客表現發給獎金，實質鼓勵第一線駕駛暨站務人員，提升士氣與服務品質。

國光客運預期，近期疫情逐漸趨緩，分流上班或遠距辦公減少，民眾返鄉或出遊意願提升，無論是平日通勤路線或假日中長程路線都可以看到乘客回流，希望透過抽獎與兌換贈品雙管齊下，鼓勵忠實乘客恢復疫情前搭乘頻率，也可以帶動更多人選擇搭乘經濟實惠的國道客運。