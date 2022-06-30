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藝術、動漫超過百場活動展覽 新光三越暑假玩樂不斷電

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越台南中山店「再見梵谷光影體驗展」 鏡屋藝術裝置-向日葵。圖／新光三越提供
新光三越台南中山店「再見梵谷光影體驗展」 鏡屋藝術裝置-向日葵。圖／新光三越提供

今年暑假，新光三越全台15家分店推出包括IP快閃店、體驗營、手作、市集等超過百場暑期活動，包括首度來台、正在A11展出每日吸引逾1600觀展人次的「進擊的巨人展FINAL」。首次前進台南的「再見梵谷－光影體驗展」，此次更在台南首度展出實景體驗「夜晚的露天咖啡館」及鏡屋藝術裝置「向日葵」等經典作品。

另有，即日起巡迴至新光三越桃園站前店的「這夏系列活動－是誰切洋蔥」，現場集結20組台灣不同領域跨世代創作者，展出以「愛」為主題精彩作品。以及7月15日將在台北南西店全台巡迴展首站登場的「2022新光三越夏日藝術季」，一系列唱跳活動、藝術工作坊、音樂舞蹈派對、繪本說故事等，與大小朋友一起歡度暑假。

人氣IP展也是連發，包括台北信義新天地A8即日起至7月21日「名偵探柯南：萬聖節的新娘」快閃店，搶先首賣電影限量周邊等超過300款商品。「七龍珠快閃店」首度移師中台灣，台中中港店即日起至7月18日全新加入達爾、普烏1：1等身大公仔。台南新天地即日起至8月30日推出「史努比關愛巡迴展最終場」。

台北南西店即日起至7月11日的「Miffy 67周年：米飛的花花世界期間限定店」，台北站前店即日起至7月31日以夢幻甜點星球為主題打造氣墊樂園的「玩寶樂園夢幻甜點星球全台巡迴展。台北信義新天地A11即日起至7月21日推出日本知名家家酒品牌與純白萌主小海豹聯手舉

「Mother garden & Sirotan夏日午茶派對快閃店」，現場有玩具、生活雜貨、服飾包袋等商品，以及以午茶派對為主題的家家酒試玩區。

台北信義新天地A8「名偵探柯南：萬聖節的新娘」快閃店。圖／摘自曼迪臉書粉絲頁
台北信義新天地A8「名偵探柯南：萬聖節的新娘」快閃店。圖／摘自曼迪臉書粉絲頁
新光三越台南中山店「再見梵谷光影體驗展」實景體驗-夜晚的露天咖啡館。圖／新光三越提供
新光三越台南中山店「再見梵谷光影體驗展」實景體驗-夜晚的露天咖啡館。圖／新光三越提供
台北信義新天地A11「Mother garden & Sirotan夏日派對快閃店」Sirotan絨毛抱枕。圖／新光三越提供
台北信義新天地A11「Mother garden & Sirotan夏日派對快閃店」Sirotan絨毛抱枕。圖／新光三越提供
台北南西店「米飛67周年：米飛的花花世界期間限定店」獨家新品miffy來做做吧玩偶禮盒組(4入）。圖／新光三越提供
台北南西店「米飛67周年：米飛的花花世界期間限定店」獨家新品miffy來做做吧玩偶禮盒組(4入）。圖／新光三越提供
台北信義新天地A11「進擊的巨人展FINAL」。圖／新光三越提供
台北信義新天地A11「進擊的巨人展FINAL」。圖／新光三越提供
台中中港店「七龍珠快閃店」展出1比1等身大公仔。圖／新光三越提供
台中中港店「七龍珠快閃店」展出1比1等身大公仔。圖／新光三越提供

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