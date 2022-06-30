新冠肺炎高死亡率帶來經濟高衰退率？ 陳建仁新書釋疑

台灣新冠肺炎死亡率不低，之前曾有研究指出，新冠肺炎死亡率愈高的國家，經濟衰退的情況也越嚴重。前副總統陳建仁7月1日出版新書「因果螺旋：跨越時空的探索與思辨」，闡明他創建的「因果螺旋模式」對病因探索、疫情防控、釐清日常因果的重要性。書中他以新冠肺炎死亡率與經濟衰退的關係，帶領讀者透過釐清因果關係，探索流行疾病的病因、思考如何有效管控疫情蔓延，同時剖析日常事件中的前因後果，思辨問題的真相與本質。

2020年9月，英國牛津大學馬丁學院的Our World in Data網站，公布全世界38個國家的2020年第二季GDP衰退狀況，台灣衰退最少（0.6％）。牛津大學也公布同期新冠肺炎死亡率與GDP衰退百分比的分布圖。發現新冠肺炎死亡率越高的國家，經濟衰退的情況也越嚴重。像秘魯、英國、法國、義大利都是高死亡率、高衰退率的國家；台灣則是低死亡率、低衰退率的國家。

2020年10月，美國國家經濟研究所（National Bureau of Economic Research）也發表了疫情對總體經濟影響的研究結果，同樣發現新冠肺炎死亡率越低的國家，GDP損失也越小。台灣則是在40個國家當中，新冠肺炎死亡率最低的國家，也是唯一沒有GDP損失（經濟正成長）的國家。

這幾個數據都顯示新冠肺炎死亡率越高的國家，經濟衰退的情況也越嚴重。然而亞洲許多國家(如菲律賓)雖然新冠肺炎死亡率偏低，但是經濟衰退情況也相當嚴重。究竟是經濟衰退導致死亡率增加，還是死亡率增加導致經濟衰退呢？到底哪個是因、哪個是果？或者死亡率和經濟衰退之間，並無因果關係存在，而是其他因素造成的？

最後Our World in Data網站公布了世界各國的「防疫嚴格指數（Stringency Index）」。嚴格指數代表一個國家為了因應疫情，所採取的管制政策的嚴格度。例如封城、禁止上班上課、禁止國內旅遊等等，分數介於0～100（分數越高越嚴格，分數越低越接近正常生活）。

比較台灣和47個G20和OECD國家的2020年平均防疫嚴格指數，台灣的平均嚴格指數是48國之中最低，其次是日本、紐西蘭、愛沙尼亞、芬蘭和冰島；平均嚴格指數最高的國家是阿根廷、印度、智利、哥倫比亞、墨西哥。