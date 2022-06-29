黛安芬搶夏日商機 推透氣與彈性包覆新品
國內前兩大內衣品牌黛安芬（Triumph）搶夏日商機，旗下Classics美型系列推出兼具透氣與彈性包覆的春夏全新新品「Natural Elegance Pure純淨優雅系列」與「Natural Elegance自然優雅系列」及「Sculpt Airy輕柔羽翼系列」。
以透氣包覆為特色的「Natural Elegance Pure純淨優雅系列」，使用環保再生材質的花卉蕾絲更顯輕盈、彈性，搭配側邊U型美背設計，襯托典雅胸型，加上透氣孔洞罩杯設計，宛如穿上一件會呼吸的內衣。
「Natural Elegance自然優雅系列」鋼圈包覆款，採用透氣孔洞罩杯設計，賦予舒適透氣的親膚體驗；高脇邊搭配U型美背設計加強內衣穩定性，同時收攏後背肉，加強穩定感。
為了減緩夏日肌膚流汗黏膩的壓迫感，以及最舒適輕鬆的透氣狀態，「Sculpt Airy輕柔羽翼系列」強調會呼吸的3D空氣棉透氧罩杯，輕薄的設計搭配親膚柔軟材質，絕對成為今夏人氣內衣款。創造夏日儀式感也得學會深呼吸，輕量舒適的「輕柔羽翼系列」，給予女生溫柔支撐，打造透氣且輕盈感受。
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