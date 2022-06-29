德誼數位18歲生日祭 滿額1元許願抽MacBook、iPhone

德誼數位Data Express歡慶成立18周年，自7月1日至7月31日祭出眾多優惠活動，凡德誼會員單筆消費滿3,000元，於活動網站登錄即有機會以1元抽中MacBook、iPhone、iPad、Apple Watch等蘋果明星商品；購買MacBook即贈送近5,000元超值好禮，成為德誼會員，還可享有遠傳幣雙倍回饋。此外，德誼數位亦攜手與肯德基、必勝客、星之夢幻島手遊、OMIA線上課程等品牌推出好吃好玩跟有趣課程的超值優惠，與消費者同慶18歲生日。

即將迎來大學新鮮人採購旺季，凡購買指定款MacBook搭購AppleCare+服務專案即享好禮2選1，消費者可選擇指定配件購物金1,500元或是價値近5,000元的超值大禮包，內含防震電腦包、電腦鍵盤膜、螢幕保護貼、多功能集線器，一次滿足消費者所需配件。MacBook Air全系列舊機鑑價金額再加碼10%，購買MacBook全系列贈送科技易即通試用1個月，德誼會員登錄商品序號再加碼遠傳幣雙倍送，最高達2.6%回饋。

活動期間購買指定款iPhone 13也有優惠，除了贈送指定款保護殼或螢幕保護貼，若搭購DE Care行動裝置保險2年，再加碼贈送價値上千元的快速充電組。若無購買新機的需求，僅購買指定保護殼加保護貼，即贈送科技易即通1年，享有免費線上專屬諮詢，各種疑難雜症迎刃而解。此外，若購買指定周邊品牌UAG、Moshi、SwitchEasy全系列配件，還可享有8折優惠。若攜碼搭配指定方案，還享有5G飆網吃到飽並現折17,000元。

異業合作正流行，德誼數位也與肯德基及必勝客合作推出周年慶套餐，肯德基優惠套餐現省100元，必勝客指定套餐更享有5.7折，消費者可透過德誼官網或Facebook粉絲專頁取得優惠序號，截圖或出示網頁畫面即可使用。此外，德誼數位也與「星之夢幻島」手機遊戲合作，若透過德誼消費收據下方連結下載遊戲並輸入活動序號，即享有限量德誼獨家禮包專屬虛擬寶物。