世界冠軍出手了！調酒名家500分鐘線上課程 即時開課

斜槓、學習新技能已是時代潮流。自兩年前疫情以來，不少人都學習了在家DIY的各種生活技能。擁有27年調酒師資歷、3屆世界調酒比賽冠軍的Aki王偉勳，近日與線上課程平台PressPlay Academy合作，推出「世界冠軍調酒學」線上課程，內容涵蓋結合台灣24節氣的26款經典調酒，帶人認識器具、基酒種類、技法，以致訓練味覺敏銳度，為生活樂趣「點開」全新技能樹。

曾創辦Indulge Bistro餐酒館的Aki認為調酒就是生活，並希望透過淺顯易懂的方式，讓每個人都能創造屬於自己的一杯調酒。在超過500分鐘的課程裡，他將基酒的知識、創意調酒的概念、24節氣與風味的連結完整披露，並舉例如何使用家中的廚具靈活變化為調酒氣器具，更針對調酒結構進行分析、拆解。也由於是線上課程，將可依觀看者的需求、生活節奏欣賞，甚至重複播放，同時全課程更花費超過105小時拍攝、濃縮精練而成。

此外報名每滿1,000、2,000、3,000、4,000與5,000名，更將陸續「解鎖」包含Indulge Bistro餐酒館2款招牌調酒教學、餐酒搭配課程與酒品抽獎...等各種精彩驚喜。課程已於即日起上線，輸入優惠代碼「COCKTAIL」還可折抵200元，課程連結則可登入PressPlay網站：https://www.pressplay.cc/link/AF90A4AF

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康