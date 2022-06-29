快訊

終止連11買…長榮除息行情失靈 法人揭自營商反手賣超原因

台中暴雨！機車騎士力抗「中港河」畫面曝光 網驚呼：在溯溪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蝦皮購物與85度C悄結束合作 拚自家店到店拓點破500間

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「蝦皮店到店」首間旗艦店今年初於松菸商圈旁正式登場，門市空間寬敞明亮，並提供複合式服務。記者陳立儀／攝影
「蝦皮店到店」首間旗艦店今年初於松菸商圈旁正式登場，門市空間寬敞明亮，並提供複合式服務。記者陳立儀／攝影

據經濟部統計處調查，疫情帶動宅經濟發展，2021年網路銷售額高達4,303億元，讓各品牌、通路都緊抓網購商機。蝦皮購物看準全台用戶追求高品質的網購體驗、便捷多元的物流選擇，持續開拓蝦皮店到店實體門市，並和85度C、美廉社、亞太電信異業結盟，甚至在今年3月與OKmart開啟雙向寄件服務。但今有消息傳出85度C永和得和店旁的蝦皮店到店默默收攤，對此，蝦皮購物證實與85度C已於6月初正式結束合作，至於未來是否會另尋其他店點拓店，蝦皮購物則未回應。

蝦皮購物表示，蝦皮購物持續以開放態度與許多業界夥伴合作，探索開展全新服務模式的可能性，85度C是蝦皮店到店首先開展門市寄取貨服務的夥伴之一 ，雙方打造良好的合作關係，今年6月初由於85度C整體經營規劃，即停止85度C永和得和店的蝦皮店到店寄取件服務。而消費者仍可持續在全台蝦皮店到店門市、與各複合型店點進行寄取貨服務，既有服務維持一切正常，並與各合作夥伴皆有緊密、良好的穩健基礎。

蝦皮購物自2021年起推出蝦皮店到店實體門市，截至6月初全台已累積開設超過500間門市，除了北部地區，也開始延伸店點至台中彰化地區，持續積極整合線上到線下的一條龍服務。

蝦皮購物證實與85度C已於6月初正式結束合作。圖／聯合報系資料照片
蝦皮購物證實與85度C已於6月初正式結束合作。圖／聯合報系資料照片

蝦皮購物 85度C

延伸閱讀

她登男友「蝦皮」帳號驚見與小三對話 網傻眼：「蝦」爆了

她分享85度C「高CP值蛋塔」 網一致大讚：堪比肯德基

蝦皮購物「6.25商城狂購節」百大品牌迎暑假最低25折起！植村秀、施華洛世奇進駐「品牌旗艦店」推限時優惠

蝦皮購物「618全民年中慶」 謝金燕跨夜直播送現金

相關新聞

德誼數位18歲生日祭 滿額1元許願抽MacBook、iPhone

德誼數位Data Express歡慶成立18周年，自7月1日至7月31日祭出眾多優惠活動，凡德誼會員單筆消費滿3,000...

世界冠軍出手了！調酒名家500分鐘線上課程 即時開課

斜槓、學習新技能已是時代潮流。自兩年前疫情以來，不少人都學習了在家DIY的各種生活技能。擁有27年調酒師資歷、3屆世界調酒比賽冠軍的Aki王偉勳，近日與線上課程平台PressPlay Academy合

蝦皮購物與85度C悄結束合作 拚自家店到店拓點破500間

據經濟部統計處調查，疫情帶動宅經濟發展，2021年網路銷售額高達4,303億元，讓各品牌、通路都緊抓網購商機。蝦皮購物看...

買5送1！八月堂「皇家榴槤卡士達」回歸、芒果新登場

香氣獨特的「榴槤」以及滋味清甜的「芒果」，均是每年夏季令人著迷的代表性水果。繼前年推出「皇家榴槤卡士達」後，「八月堂」今...

RICHARD MILLE喜迎Paul-Loup Chatin 蒙札站強勢出擊

欣賞賽車賽事的樂趣之一在於，賽道上的時間分秒必爭，每一瞬間的競爭同等重要，但長時間的積累，更是車手技術、耐力之所在。

鏡面、特殊紫裝飾 Ferragamo Soho概念店擁抱數位藝術

紐約最熱鬧的曼哈頓下城Soho區又有新店進駐！Salvatore Ferragamo近日選在格林街63號開設了佔地260...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。