蝦皮購物與85度C悄結束合作 拚自家店到店拓點破500間

據經濟部統計處調查，疫情帶動宅經濟發展，2021年網路銷售額高達4,303億元，讓各品牌、通路都緊抓網購商機。蝦皮購物看準全台用戶追求高品質的網購體驗、便捷多元的物流選擇，持續開拓蝦皮店到店實體門市，並和85度C、美廉社、亞太電信異業結盟，甚至在今年3月與OKmart開啟雙向寄件服務。但今有消息傳出85度C永和得和店旁的蝦皮店到店默默收攤，對此，蝦皮購物證實與85度C已於6月初正式結束合作，至於未來是否會另尋其他店點拓店，蝦皮購物則未回應。

蝦皮購物表示，蝦皮購物持續以開放態度與許多業界夥伴合作，探索開展全新服務模式的可能性，85度C是蝦皮店到店首先開展門市寄取貨服務的夥伴之一 ，雙方打造良好的合作關係，今年6月初由於85度C整體經營規劃，即停止85度C永和得和店的蝦皮店到店寄取件服務。而消費者仍可持續在全台蝦皮店到店門市、與各複合型店點進行寄取貨服務，既有服務維持一切正常，並與各合作夥伴皆有緊密、良好的穩健基礎。