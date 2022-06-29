快訊

溝通不良TVBS「營業中」換台做？ 製作人出面回應了

黃明昭確定出線警政署長 高市警界傳「他」接任局長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

RICHARD MILLE喜迎Paul-Loup Chatin 蒙札站強勢出擊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Paul-Loup Chatin為此表示，很高興能加入RICHARD MILLE車隊，「我的目標很簡單。首先，我想為團隊和我的隊友服務，盡可能達到最高水準的表現。我也希望能藉由我在這三個我熟悉的賽道上的LMP2組參賽經驗幫助他們。」圖 / RICHARD MILLE提供
Paul-Loup Chatin為此表示，很高興能加入RICHARD MILLE車隊，「我的目標很簡單。首先，我想為團隊和我的隊友服務，盡可能達到最高水準的表現。我也希望能藉由我在這三個我熟悉的賽道上的LMP2組參賽經驗幫助他們。」圖 / RICHARD MILLE提供

欣賞賽車賽事的樂趣之一在於，賽道上的時間分秒必爭，每一瞬間的競爭同等重要，但長時間的積累，更是車手技術、耐力之所在。

RICHARD MILLE車隊日前順利完成屬於WEC賽季中的利曼24小時耐力賽，獲得了LMP2組排名前十。雖然賽事中一度落後，但周日凌晨，車隊重新回到LMP2組的排名前10位。由Lilou Wadoux、Charles Milesi和Sébastien Ogier組成的車手在最後數小時提升、進而獲得了第9名，也追平RICHARD MILLE車隊過去在利曼24小時耐力賽中締造的最佳成績，值得一提的是：只有前10名的車隊能後獲得積分。在歷經此戰後，車隊在利曼24小時的LMP2組別中取得16積分，目前車隊總積分則排名暫列第9。

而FIA WEC賽季的後半段，RICHARD MILLE車隊同樣枕戈待旦、未曾鬆懈。車隊繼續與Charles Milesi和Lilou Wadoux合作，但由另一位傑出車手Paul-Loup Chatin自下一場比賽起、取代已決定暫緩耐力賽的Sébastien Ogier；三位車手將首度在蒙札（Monza）站並肩同行，此後再前往富士（日本）與巴林賽道、持續征戰。也由於Paul-Loup Chatin曾在2021年戴通納24小時耐力賽中贏得冠軍，去年並在蒙札分站獲得第三名，這大幅提高了RICHARD MILLE車隊在此後的競爭力

Paul-Loup Chatin為此表示，很高興能加入RICHARD MILLE車隊，「我的目標很簡單。首先，我想為團隊和我的隊友服務，盡可能達到最高水準的表現。我也希望能藉由我在這三個我熟悉的賽道上的LMP2組參賽經驗幫助他們。」

RICHARD MILLE車隊日前順利完成屬於WEC賽季中的利曼24小時耐力賽，目前車隊總積分則排名暫列第9。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE車隊日前順利完成屬於WEC賽季中的利曼24小時耐力賽，目前車隊總積分則排名暫列第9。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE車隊日前順利完成屬於WEC賽季中的利曼24小時耐力賽，目前車隊總積分則排名暫列第9。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE車隊日前順利完成屬於WEC賽季中的利曼24小時耐力賽，目前車隊總積分則排名暫列第9。圖 / RICHARD MILLE提供
由車隊車手Lilou Wadoux所配戴的RM 07-01 Racing Red自動上鍊腕表。圖 / RICHARD MILLE提供
由車隊車手Lilou Wadoux所配戴的RM 07-01 Racing Red自動上鍊腕表。圖 / RICHARD MILLE提供
由於Paul-Loup Chatin曾在2021年戴通納24小時耐力賽中贏得冠軍，去年並在蒙札分站獲得第三名，大幅提高了RICHARD MILLE車隊在此後的競爭力。圖 / RICHARD MILLE提供
由於Paul-Loup Chatin曾在2021年戴通納24小時耐力賽中贏得冠軍，去年並在蒙札分站獲得第三名，大幅提高了RICHARD MILLE車隊在此後的競爭力。圖 / RICHARD MILLE提供
FIA WEC賽季的後半段，RICHARD MILLE車隊將由另一位傑出車手Paul-Loup Chatin自下一場比賽起、取代已決定暫緩耐力賽的Sébastien Ogier。圖 / RICHARD MILLE提供
FIA WEC賽季的後半段，RICHARD MILLE車隊將由另一位傑出車手Paul-Loup Chatin自下一場比賽起、取代已決定暫緩耐力賽的Sébastien Ogier。圖 / RICHARD MILLE提供

日本 競爭力

延伸閱讀

影／Toyota要當心！全新保時捷963不只重返利曼24小時，還鎖定全球其他賽事

和泰汽車贊助日本TOYOTA GR車隊 將在台灣舉辦GAZOO Racing統規挑戰賽

裕隆、和泰集團紛紛投入賽車運動

轉子引擎重現利曼賽道！Mazda 787B獲邀今年利曼經典賽展演

相關新聞

RICHARD MILLE喜迎Paul-Loup Chatin 蒙札站強勢出擊

欣賞賽車賽事的樂趣之一在於，賽道上的時間分秒必爭，每一瞬間的競爭同等重要，但長時間的積累，更是車手技術、耐力之所在。

鏡面、特殊紫裝飾 Ferragamo Soho概念店擁抱數位藝術

紐約最熱鬧的曼哈頓下城Soho區又有新店進駐！Salvatore Ferragamo近日選在格林街63號開設了佔地260...

「恰恰」彭政閔接棒成CITIZEN代言人！首戴結晶鈦新表再秀「Nice Play」

日系鐘表CITIZEN在過去兩年，台灣男表代言人都由球星王建民擔綱，約滿之後，則由人稱「中職先生」、「恰恰」的彭政閔接棒...

搶7月疫情趨緩商機 雅詩蘭黛辦1個月生日趴買就送贈品

雖然目前每天確診數仍然破萬，但隨著整體曲線下滑，各商圈、百貨賣場逐漸看到人潮回流，歷經之前疫情高峰帶來的低潮，保養美妝品...

機上美食神還原 全家攜手長榮航空打造10款異國美味

因為疫情無法隨意出國遊玩，除了念念不忘各種異國美食，超過2年半沒得搭飛機的日子，就連飛機餐也開始令人懷念。全家便利商店聯...

抗通膨 CITY OUTLET美妝即期特賣銅板價19元起

台中日曜天地OUTLET對抗通膨，為顧客守住荷包，推出美妝即期品特賣會，活動自7月1日起至25日止，銅板價最低19元起，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。