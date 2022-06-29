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RICHARD MILLE喜迎Paul-Loup Chatin 蒙札站強勢出擊
欣賞賽車賽事的樂趣之一在於，賽道上的時間分秒必爭，每一瞬間的競爭同等重要，但長時間的積累，更是車手技術、耐力之所在。
RICHARD MILLE車隊日前順利完成屬於WEC賽季中的利曼24小時耐力賽，獲得了LMP2組排名前十。雖然賽事中一度落後，但周日凌晨，車隊重新回到LMP2組的排名前10位。由Lilou Wadoux、Charles Milesi和Sébastien Ogier組成的車手在最後數小時提升、進而獲得了第9名，也追平RICHARD MILLE車隊過去在利曼24小時耐力賽中締造的最佳成績，值得一提的是：只有前10名的車隊能後獲得積分。在歷經此戰後，車隊在利曼24小時的LMP2組別中取得16積分，目前車隊總積分則排名暫列第9。
而FIA WEC賽季的後半段，RICHARD MILLE車隊同樣枕戈待旦、未曾鬆懈。車隊繼續與Charles Milesi和Lilou Wadoux合作，但由另一位傑出車手Paul-Loup Chatin自下一場比賽起、取代已決定暫緩耐力賽的Sébastien Ogier；三位車手將首度在蒙札（Monza）站並肩同行，此後再前往富士（日本）與巴林賽道、持續征戰。也由於Paul-Loup Chatin曾在2021年戴通納24小時耐力賽中贏得冠軍，去年並在蒙札分站獲得第三名，這大幅提高了RICHARD MILLE車隊在此後的競爭力。
Paul-Loup Chatin為此表示，很高興能加入RICHARD MILLE車隊，「我的目標很簡單。首先，我想為團隊和我的隊友服務，盡可能達到最高水準的表現。我也希望能藉由我在這三個我熟悉的賽道上的LMP2組參賽經驗幫助他們。」
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