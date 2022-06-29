「恰恰」彭政閔接棒成CITIZEN代言人！首戴結晶鈦新表再秀「Nice Play」

日系鐘表CITIZEN在過去兩年，台灣男表代言人都由球星王建民擔綱，約滿之後，則由人稱「中職先生」、「恰恰」的彭政閔接棒，延續品牌對於棒球運動的關注。而為了新代言人就任，CITIZEN也推出全新超級鈦系列光動能腕表，因此在最新的形象廣告裡，就能見到由彭政閔來詮釋，傳遞「無。止境」的意念。

在2019年自球場上退休的彭政閔，目前仍在為培育著未來優秀棒球選手盡心力，並擔任球隊副領隊，即便不再是現役選手，但依舊在棒球界活躍。當CITIZEN找上門談代言時，彭政閔表示很開心，而且覺得「品牌的理念跟我麼想法很接近」，因此接下這份工作。在宣布代言記者會上，彭政閔也難得換上全套西裝，並配戴與私人月球探索計畫單位聯名的超級鈦系列光動能表款，黑色外觀讓他一眼就愛上，直說「顏色百搭，神秘感更強烈，讓氣質加分」。然而彭政閔也坦言過去較少參與精品活動，但如果要他形容自己在CITIZEN記者會的表現，則是很有自信地回說「應該就是Nice Play（美技守備）」。

CITIZEN攜手「中職先生」彭政閔擔任年度男表代言人，傳遞不斷前行「無。止境」的意念。圖／CITIZEN提供

CITIZEN除了光動能機芯之外，對於材質研發也有獨家技術，半個世紀前就推出了「超級鈦」，比一般鈦金屬更加強韌與輕盈。於是私人月球探索計畫單位HAKUTO-R才會選擇與其合作，一同開發「登陸器」，CITIZEN以此為藉，先於去年夏天推出第一款聯名表。而今年彭政閔所演繹的CC4044-53E光動能GPS衛星對時腕表，就是雙方合作的第二款，特別的是CITIZEN讓這只表，首度採用結晶鈦處理，這是利用超級鈦以超高溫方式，讓表層產生結晶化現象，因此每一只腕表的表鍊、表殼的紋路都不盡相同。此外，底蓋上也描繪出HAKUTO-R所開發的月球登陸器圖樣，強化了這款表所傳達的高科技意象。

黑晶款CC4044-53E以探索宇宙為設計理念，黑色主色調搭配表圈及表鍊上的暗黑結晶鈦獨特紋理。圖／CITIZEN提供

除了代言人詮釋的高階光動能腕表，去年是CITIZEN來台25周年，當時就以註冊公司的月份代表花朵「鬱金香」為概念，呈現女款紀念表。今年延續同樣理念，則運用在大表徑的光動能電波計時台灣限定AT9126-82L表款，以電鍍粉紅金裝飾時標、按把，與鍍上黑色的外觀呈現對比。不僅如此，在標註世界26個城市時區的內表圈，還用上鬱金香圖案來代表「台北」，凸顯CITIZEN對於本地市場的重視。

紀念CITIZEN在台25週年的里程碑，發行台灣限定款光動能全球電波對時AT9126-82L腕表。圖／CITIZEN提供

CITIZEN 25周年紀念光動能電波計時台灣限定AT9126-82L表，鍍黑色精鋼表殼、表鍊，限量1,000只，約30,800元。圖／CITIZEN提供