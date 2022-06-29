搶7月疫情趨緩商機！雅詩蘭黛辦1個月生日趴買就送贈品
雖然目前每天確診數仍然破萬，但隨著整體曲線下滑，各商圈、百貨賣場逐漸看到人潮回流，歷經之前疫情高峰帶來的低潮，保養美妝品牌也要搶7月商機。美妝品牌雅詩蘭黛為慶祝76周年生日慶，從7月1日至31日舉辦一整個月的生日趴，祭出4重好康，端出許多免費贈品，要讓大家能夠帶回家。
7月期間只要在雅詩蘭黛專櫃，消費任一正價品，綁定LINE官方帳號，就能參加100%中獎機率的「生日狂歡氣球樂」，最高價贈品為價值7,000元的頂級花秘尊寵保養組，其他如無敵修護美肌組、年輕無敵膠原眼霜3ml，或是與Aveda合作的蘊活菁華增量煥髮雲50ml、按摩儀式服務券300元，或與TRUE YOGA FITNESS合作的14天免費體驗券。
而購買正價品滿4,900元，又送價值4,576元的瞬間修護亮眼組，內含年輕無敵膠原晚霜15ml、特潤冰導緊緻眼部精華5ml等6項贈品，買白金系列任一精華或霜類正價品，再贈價值4,040元白金奢寵組。
7月期間在專櫃完成年度肌膚檢測，能夠依照會員級別有贈品回饋，而7月7日至20日，首次於雅詩蘭黛專櫃消費的新朋友，不限金額皆享9折優惠。
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