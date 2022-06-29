鏡面、特殊紫裝飾 Ferragamo Soho概念店擁抱數位藝術
紐約最熱鬧的曼哈頓下城Soho區又有新店進駐！Salvatore Ferragamo近日選在格林街63號開設了佔地2600平方英尺（約73坪）的全新概念店，集結品牌嶄新設計概念與商品，並加入了許多互動體驗元素，提供有趣的購物空間。更與紐約數位藝術家Shxpir合作，推出全新NFT商品及獨家限量版印花T-Shirt和運動衫膠囊系列。
Soho概念店可說是Ferragamo首次運用數位藝術在實體空間中創作出獨樹一幟的作品，把時尚品牌、藝術家及顧客聚集在一起。品牌攜手紐約設計工作室DE-YAN，在店內用鏡子、特殊色的裝潢創作出提供多重感官享受的空間，融合Web3虛擬與實體零售環境，顧客可以從紐約數位藝術家Shxpir設計的一系列背景中自由挑選裝飾此空間，並使用高規格的相機為他們拍照留念。而Shxpir也設計了限量256個的NFT藝術品，顧客可以通過Opensea平台，在以太坊區塊鏈上從中挑選、改造出獨一無二且的NFT藝術品。此外，Shxpir聯手品牌推出200件限量T-Shirt及150件限量運動衫，此系列所有收益將直接捐贈給紐約市歷史最悠久、也最重要的 LGBTQ+ 組織之一 「The Center」。
而「鞋控」們在在Soho概念店中也可以找到驚喜，Ferragamo提供了全像3D投影技術的個性化運動鞋訂製服務，DE-YAN設計以全像3D投影的方式，透過逼真畫面展現顧客專屬鞋履的製作過程，可以從多種顏色和細節中挑選自己屬意的元素，完成自己設計的全新中性運動鞋款6R3ENE。這系列鞋款採優質面料搭配高超製鞋工藝，彈性十足的襪狀Strobel結構搭配輕盈鞋身，提升舒適度。鞋面採用從漁網及其他再生尼龍織料中提取的100%再生纖維ECONYL®製作，並以皮革和麂皮包覆。更搭配微型橡膠大底，以及由100%再生利用的聚酯纖維製成的縫線，盡顯品牌重視環保及永續發展的精神。
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