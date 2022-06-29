貪杯老饕的口袋名單 老酋長威士忌新裝上身

喜歡威士忌原酒的老饕，對老酋長（Chieftain's）單一麥芽蘇格蘭威士忌一定十分熟悉。除了4款垂直年份核心酒款——老酋長1936精釀單一麥芽蘇格蘭威士忌、老酋長12年、老酋長15年，以及老酋長18年之外，更有限量老酋長21年威士忌禮盒、老酋長25年威士忌禮盒及老酋長30年威士忌鏡面尊榮禮盒，滿足各個消費層的需求。

老酋長單一麥芽蘇格蘭威士忌經典年份系列，以精品模式限量生產，每一批次裝瓶不超過6000瓶，量少質精，是威迷老饕們口耳相傳的超值威士忌。由於老酋長擁有豐富的老酒庫存，每年更推出限量珍藏老酋長生肖系列高年份單桶原酒獨厚台灣。

老酋長單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌成立於西元1936年，是蘇格蘭著名獨立裝瓶酒廠Ian Macleod Distillers Limited創始品牌。陸海洋行於1997年正式代理老酋長威士忌進口來台，多年市場耕耘，不斷累積忠誠的愛好者。老酋長威士忌以少量精品化批次生產，風格獨具，純厚酒體，加上大師精準的選酒功力，符合嚴格的口感標準，是威士忌進階玩家們聰明選物的超值威士忌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康