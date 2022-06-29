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4種炸物主食+3種米飯 勝政「雙鐵便當」限南港買得到

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
勝政日式豬排南港店本次所推出的「雙鐵便當」，每份250元。圖／勝政豬排提供
勝政日式豬排南港店本次所推出的「雙鐵便當」，每份250元。圖／勝政豬排提供

日劇「#居酒屋新幹線」描述男主角總在出差時搜集當地美食，並且於新幹線上享用。為了讓民眾也能在列車上享受美食，位於南港車站環球購物中心的「勝政日式豬排 南港店」，將於7月推出限定版的「雙鐵便當」，一次提供腰內豬排、里肌豬排等不同餐點，以九宮格型態呈現，還可享仁勇清酒加購優惠。

勝政日式豬排南港店本次所推出的「雙鐵便當」一次能享用四種主餐，包含腰內豬排、里肌豬排、鮮美蝦排、和風雞塊等4種經典炸物，同時為了增加營養均衡，也加入富含濃郁香氣的櫻花蝦高麗菜，還有日式便當必備的明太子玉子燒、醃漬物，主食則同時有原味的越光米飯、健康的燕麥飯，可口的海苔香鬆飯等3種滋味，各有不同特色風味，每份250元。

在「#居酒屋新幹線」劇中，男主角不僅會品嚐美食，同時也會搭配美酒享受儀式感。因此店內也特別推出單杯罐的「仁勇 浮世繪版清酒」，不僅酒標具有日式情調，辛口風格也可平衡炸物的油膩感，加購優惠價99元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新幹線 便當

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