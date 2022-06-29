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側面頭髮全剃光？哈蒂德名模姐妹為MJ大秀突破新造型

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
貝拉哈蒂德（黑衣者）。圖／Marc Jacobs提供
貝拉哈蒂德（黑衣者）。圖／Marc Jacobs提供

前幾日，Marc Jacobs將官方Instagram清空，為2022秋季系列時裝秀做宣傳。而此系列日前正式發布，設計師Marc Jacobs以誇張的份量感、突破既定觀念的著裝搭配法等傳遞出鮮明性格，延續他向來所堅持、熱愛的「伸展台秀款風格」，也重申在這個此資訊爆炸的年代對「創造力」的格外重視。

在這場再次於紐約公共圖書館 (New York Public Library)所舉行的秀上，可以見到包括吉吉哈蒂德、貝拉哈蒂德姐妹和坎達爾珍娜等人氣名模，哈蒂德姐妹檔更是跟秀上許多模特兒一樣，都頂著特殊處理的剃髮短瀏海長髮造型現身，看起來是將側面的頭髮整個剃光，但其實這是特殊化妝後的結果。

「We have art in order not to die of the truth我們有不死於真理的藝術」設計師Marc Jacobs在2022秋季系列的筆記中引用了德國哲學家尼采的名言。他表示：「我們處在不斷變化且許多意料之外的阻礙環境，以及數位化已經成為世人評估標準的新現象世界中，堅定不移的創造力是生活極度重要的信念；雖然世界存有殘酷和醜陋，面對這樣的絕境但並不是無法滲透的牆，我們分享我們的選擇成為鮮明的對比。」

誇張的廓形是本季重點，拖襬長裙、扭結交疊的oversize羅紋針織、放大的肩背包、寬大比例的裙裝或褲裝、超高的厚底粗跟鞋等等，搭配上鮮明的靛藍、土耳其藍、藤花紫、丁香紫、桃花粉、薄荷綠等配色，用這樣充滿戲劇張力的視覺效果展現出高級訂製服般華麗氛圍，也彰顯出無所畏懼的創意造型理念。

貝拉哈蒂德頂著特殊化妝造型的髮型。圖／Marc Jacobs提供
貝拉哈蒂德頂著特殊化妝造型的髮型。圖／Marc Jacobs提供
誇張的廓形是本季重點。圖／Marc Jacobs提供
誇張的廓形是本季重點。圖／Marc Jacobs提供
用充滿戲劇張力的視覺效果展現出高級訂製服般華麗氛圍。圖／Marc Jacobs提供
用充滿戲劇張力的視覺效果展現出高級訂製服般華麗氛圍。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs發表2022秋季系列。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs發表2022秋季系列。圖／Marc Jacobs提供
用充滿戲劇張力的視覺效果展現出高級訂製服般華麗氛圍。圖／Marc Jacobs提供
用充滿戲劇張力的視覺效果展現出高級訂製服般華麗氛圍。圖／Marc Jacobs提供
安娜溫圖、女兒Bee Shaffer和設計師Marc Jacobs。圖／Marc Jacobs提供
安娜溫圖、女兒Bee Shaffer和設計師Marc Jacobs。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs發表2022秋季系列。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs發表2022秋季系列。圖／Marc Jacobs提供
誇張的廓形配鮮明色彩是本季重點。圖／Marc Jacobs提供
誇張的廓形配鮮明色彩是本季重點。圖／Marc Jacobs提供
吉吉哈蒂德、貝拉哈蒂德姐妹跟秀上許多模特兒一樣，都頂著特殊處理的剃髮短瀏海長髮造型現身，看起來是將側面的頭髮整個剃光，但其實這是特殊化妝後的結果。圖／Marc Jacobs提供
吉吉哈蒂德、貝拉哈蒂德姐妹跟秀上許多模特兒一樣，都頂著特殊處理的剃髮短瀏海長髮造型現身，看起來是將側面的頭髮整個剃光，但其實這是特殊化妝後的結果。圖／Marc Jacobs提供
吉吉哈蒂德。圖／Marc Jacobs提供
吉吉哈蒂德。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs再次於紐約公共圖書館舉行時裝秀，發表2022秋季系列。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs再次於紐約公共圖書館舉行時裝秀，發表2022秋季系列。圖／Marc Jacobs提供
用充滿戲劇張力的視覺效果展現出高級訂製服般華麗氛圍。圖／Marc Jacobs提供
用充滿戲劇張力的視覺效果展現出高級訂製服般華麗氛圍。圖／Marc Jacobs提供
誇張的廓形是本季重點。圖／Marc Jacobs提供
誇張的廓形是本季重點。圖／Marc Jacobs提供

土耳其 圖書館

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