側面頭髮全剃光？哈蒂德名模姐妹為MJ大秀突破新造型

前幾日,Marc Jacobs將官方Instagram清空,為2022秋季系列時裝秀做宣傳。而此系列日前正式發布,設計師Marc Jacobs以誇張的份量感、突破既定觀念的著裝搭配法等傳遞出鮮明性格,延續他向來所堅持、熱愛的「伸展台秀款風格」,也重申在這個此資訊爆炸的年代對「創造力」的格外重視。

在這場再次於紐約公共圖書館 (New York Public Library)所舉行的秀上,可以見到包括吉吉哈蒂德、貝拉哈蒂德姐妹和坎達爾珍娜等人氣名模,哈蒂德姐妹檔更是跟秀上許多模特兒一樣,都頂著特殊處理的剃髮短瀏海長髮造型現身,看起來是將側面的頭髮整個剃光,但其實這是特殊化妝後的結果。

「We have art in order not to die of the truth我們有不死於真理的藝術」設計師Marc Jacobs在2022秋季系列的筆記中引用了德國哲學家尼采的名言。他表示:「我們處在不斷變化且許多意料之外的阻礙環境,以及數位化已經成為世人評估標準的新現象世界中,堅定不移的創造力是生活極度重要的信念;雖然世界存有殘酷和醜陋,面對這樣的絕境但並不是無法滲透的牆,我們分享我們的選擇成為鮮明的對比。」