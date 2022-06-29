聽新聞
test
0:00 / 0:00
側面頭髮全剃光？哈蒂德名模姐妹為MJ大秀突破新造型
前幾日，Marc Jacobs將官方Instagram清空，為2022秋季系列時裝秀做宣傳。而此系列日前正式發布，設計師Marc Jacobs以誇張的份量感、突破既定觀念的著裝搭配法等傳遞出鮮明性格，延續他向來所堅持、熱愛的「伸展台秀款風格」，也重申在這個此資訊爆炸的年代對「創造力」的格外重視。
在這場再次於紐約公共圖書館 (New York Public Library)所舉行的秀上，可以見到包括吉吉哈蒂德、貝拉哈蒂德姐妹和坎達爾珍娜等人氣名模，哈蒂德姐妹檔更是跟秀上許多模特兒一樣，都頂著特殊處理的剃髮短瀏海長髮造型現身，看起來是將側面的頭髮整個剃光，但其實這是特殊化妝後的結果。
「We have art in order not to die of the truth我們有不死於真理的藝術」設計師Marc Jacobs在2022秋季系列的筆記中引用了德國哲學家尼采的名言。他表示：「我們處在不斷變化且許多意料之外的阻礙環境，以及數位化已經成為世人評估標準的新現象世界中，堅定不移的創造力是生活極度重要的信念；雖然世界存有殘酷和醜陋，面對這樣的絕境但並不是無法滲透的牆，我們分享我們的選擇成為鮮明的對比。」
誇張的廓形是本季重點，拖襬長裙、扭結交疊的oversize羅紋針織、放大的肩背包、寬大比例的裙裝或褲裝、超高的厚底粗跟鞋等等，搭配上鮮明的靛藍、土耳其藍、藤花紫、丁香紫、桃花粉、薄荷綠等配色，用這樣充滿戲劇張力的視覺效果展現出高級訂製服般華麗氛圍，也彰顯出無所畏懼的創意造型理念。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言