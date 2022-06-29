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黑金大比拼？台韓雙帥金秀賢、羅宏正 手表風格來PK
黑色與金色，兩者一閃耀、一低調，看似對比，但都能展現搶眼的造型風格。台韓兩位人氣演員羅宏正、金秀賢，近日不僅各有新作、同時也戴上金或黑色為主視覺的時計，展現出斯文或運動的型男品格。
由王小棣監製、廖士涵導演的《滴水的推理書屋》 甫於上周末在第24屆台北電影節登場，片中演出偵探書店店長的羅宏正，則選擇了黃棕色系的輕便獵裝外套搭配絲質襯衫。由於整體造型偏向大地色系，更凸顯他手上伯爵（PIAGET）Altiplano玫瑰金腕表的斯文、閃耀。表款的「小秒針」面盤位於4點鐘方向、日期窗則位於9點鐘方向，而中長捲髮的羅宏正再配戴上年度新品的Possession紅寶石耳環，展現出男性關於瀟灑、「漂撇」的風格可能。
韓國男神金秀賢近日則有新作《某一天》挑戰反派印象、大膽「黑化」，搶眼表現更入圍韓國《青龍系列大賞》 。近日他則為代言的瑞士手表MIDO戴上新款海洋之星OceanStar天文台認證600米特別版，並選用了白色襯衫或白色T恤與深色長褲搭配。也一如金秀賢戲中的「黑化」演出，這只特別版腕表特別以黑色PVD處理搭配黑色面盤，同時腕表更經過瑞士天文台認證，加上指針、時標都經過夜光塗料處理，讓低光源、夜間時都能清楚閱讀時間，一如金秀賢的演技，在黑暗中猶自發光、閃閃發亮。
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