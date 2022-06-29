黑金大比拼？台韓雙帥金秀賢、羅宏正 手表風格來PK

黑色與金色，兩者一閃耀、一低調，看似對比，但都能展現搶眼的造型風格。台韓兩位人氣演員羅宏正、金秀賢，近日不僅各有新作、同時也戴上金或黑色為主視覺的時計，展現出斯文或運動的型男品格。

由王小棣監製、廖士涵導演的《滴水的推理書屋》 甫於上周末在第24屆台北電影節登場，片中演出偵探書店店長的羅宏正，則選擇了黃棕色系的輕便獵裝外套搭配絲質襯衫。由於整體造型偏向大地色系，更凸顯他手上伯爵（PIAGET）Altiplano玫瑰金腕表的斯文、閃耀。表款的「小秒針」面盤位於4點鐘方向、日期窗則位於9點鐘方向，而中長捲髮的羅宏正再配戴上年度新品的Possession紅寶石耳環，展現出男性關於瀟灑、「漂撇」的風格可能。