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黑金大比拼？台韓雙帥金秀賢、羅宏正 手表風格來PK

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
韓國男神金秀賢戴上MIDO新款海洋之星OceanStar天文台認證600米特別版，並以白色襯衫或T恤造型、對比搶眼。圖 / MIDO提供（合成圖）
韓國男神金秀賢戴上MIDO新款海洋之星OceanStar天文台認證600米特別版，並以白色襯衫或T恤造型、對比搶眼。圖 / MIDO提供（合成圖）

黑色與金色，兩者一閃耀、一低調，看似對比，但都能展現搶眼的造型風格。台韓兩位人氣演員羅宏正、金秀賢，近日不僅各有新作、同時也戴上金或黑色為主視覺的時計，展現出斯文或運動的型男品格。

由王小棣監製、廖士涵導演的《滴水的推理書屋》 甫於上周末在第24屆台北電影節登場，片中演出偵探書店店長的羅宏正，則選擇了黃棕色系的輕便獵裝外套搭配絲質襯衫。由於整體造型偏向大地色系，更凸顯他手上伯爵（PIAGET）Altiplano玫瑰金腕表的斯文、閃耀。表款的「小秒針」面盤位於4點鐘方向、日期窗則位於9點鐘方向，而中長捲髮的羅宏正再配戴上年度新品的Possession紅寶石耳環，展現出男性關於瀟灑、「漂撇」的風格可能。

韓國男神金秀賢近日則有新作《某一天》挑戰反派印象、大膽「黑化」，搶眼表現更入圍韓國《青龍系列大賞》 。近日他則為代言的瑞士手表MIDO戴上新款海洋之星OceanStar天文台認證600米特別版，並選用了白色襯衫或白色T恤與深色長褲搭配。也一如金秀賢戲中的「黑化」演出，這只特別版腕表特別以黑色PVD處理搭配黑色面盤，同時腕表更經過瑞士天文台認證，加上指針、時標都經過夜光塗料處理，讓低光源、夜間時都能清楚閱讀時間，一如金秀賢的演技，在黑暗中猶自發光、閃閃發亮。

羅宏正曾以《終極三國》出道，近期除參與「花甲少年趣旅行」，另有新片《滴水的推理書屋》 演出。圖 / PIAGET提供
羅宏正曾以《終極三國》出道，近期除參與「花甲少年趣旅行」，另有新片《滴水的推理書屋》 演出。圖 / PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K玫瑰金紅寶石鑽石三圈耳環，17萬4,000元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K玫瑰金紅寶石鑽石三圈耳環，17萬4,000元。圖 / PIAGET提供
台韓兩位人氣演員羅宏正（左）、金秀賢，近日不僅各有新作、同時各自戴上金或黑色為主視覺的時計，展現出斯文或運動的型男品格。圖 / MIDO、PIAGET提供（合成圖）
台韓兩位人氣演員羅宏正（左）、金秀賢，近日不僅各有新作、同時各自戴上金或黑色為主視覺的時計，展現出斯文或運動的型男品格。圖 / MIDO、PIAGET提供（合成圖）
PIAGET Altiplano系列18K玫瑰金超薄自動腕表，77萬元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Altiplano系列18K玫瑰金超薄自動腕表，77萬元。圖 / PIAGET提供
Ocean Star海洋之星天文台認證600米腕表特別版，59,000元。圖 / MIDO提供
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腕表 瑞士

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