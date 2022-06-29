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超殺女克蘿伊、凱莉米洛 摩洛哥賞LV最新高級珠寶
路易威登（Louis Vuitton）將於摩洛哥的馬拉喀什（Marrakech）發表品牌最新高級珠寶Spirit系列，並於日前於馬拉喀什Dar El Bacha博物館偕同珠寶暨腕表藝術總監Francesca Amfitheatrof舉辦慶祝晚宴，包括澳洲天后凱莉米洛（Kylie Minogue）、好萊塢新生代女星「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（Chloë Grace Moretz）、「貓王」長外孫女芮莉克亞芙（Riley Keough）、名模Anna Ewers及Sasha Pivovarova等人都熱情出席。
這次品牌也提前發表由好萊塢巨星凱特布蘭琪（Cate Blanchett）擔任主角的全新高級珠寶形象照，配戴路易威登最新的高級珠寶 Spirit系列作品，5張照分別演繹此系列5大主題：自由、幻想、優雅、光芒與命運，傳承關於路易威登核心價值的傳奇故事。
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