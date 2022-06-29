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超殺女克蘿伊、凱莉米洛 摩洛哥賞LV最新高級珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登於馬拉喀什隆重呈獻最新高級珠寶Spirit系列。圖／路易威登提供
路易威登於馬拉喀什隆重呈獻最新高級珠寶Spirit系列。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton）將於摩洛哥的馬拉喀什（Marrakech）發表品牌最新高級珠寶Spirit系列，並於日前於馬拉喀什Dar El Bacha博物館偕同珠寶暨腕表藝術總監Francesca Amfitheatrof舉辦慶祝晚宴，包括澳洲天后凱莉米洛（Kylie Minogue）、好萊塢新生代女星「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（Chloë Grace Moretz）、「貓王」長外孫女芮莉克亞芙（Riley Keough）、名模Anna Ewers及Sasha Pivovarova等人都熱情出席。

這次品牌也提前發表由好萊塢巨星凱特布蘭琪（Cate Blanchett）擔任主角的全新高級珠寶形象照，配戴路易威登最新的高級珠寶 Spirit系列作品，5張照分別演繹此系列5大主題：自由、幻想、優雅、光芒與命運，傳承關於路易威登核心價值的傳奇故事。

超模Sasha Pivovarova出席路易威登於馬拉喀什舉辦的高級珠寶Spirit系列發表晚宴。圖／路易威登提供
超模Sasha Pivovarova出席路易威登於馬拉喀什舉辦的高級珠寶Spirit系列發表晚宴。圖／路易威登提供
凱特布蘭琪配戴路易威登最新的高級珠寶Spirit系列。圖／路易威登提供
凱特布蘭琪配戴路易威登最新的高級珠寶Spirit系列。圖／路易威登提供
凱特布蘭琪配戴路易威登最新的高級珠寶Spirit系列。圖／路易威登提供
凱特布蘭琪配戴路易威登最新的高級珠寶Spirit系列。圖／路易威登提供
凱特布蘭琪配戴路易威登最新的高級珠寶Spirit系列。圖／路易威登提供
凱特布蘭琪配戴路易威登最新的高級珠寶Spirit系列。圖／路易威登提供
Chloë Grace Moretz出席路易威登於馬拉喀什舉辦的高級珠寶Spirit系列發表晚宴。圖／路易威登提供
Chloë Grace Moretz出席路易威登於馬拉喀什舉辦的高級珠寶Spirit系列發表晚宴。圖／路易威登提供
凱特布蘭琪配戴路易威登最新的高級珠寶Spirit系列。圖／路易威登提供
凱特布蘭琪配戴路易威登最新的高級珠寶Spirit系列。圖／路易威登提供
（由左到右）Riley Keough、路易威登珠寶暨腕表藝術總監Francesca Amfitheatrof、女星Chloë Grace Moretz。圖／路易威登提供
（由左到右）Riley Keough、路易威登珠寶暨腕表藝術總監Francesca Amfitheatrof、女星Chloë Grace Moretz。圖／路易威登提供
Anna Ewers出席路易威登於馬拉喀什舉辦的高級珠寶Spirit系列發表晚宴。圖／路易威登提供
Anna Ewers出席路易威登於馬拉喀什舉辦的高級珠寶Spirit系列發表晚宴。圖／路易威登提供
凱莉米洛出席路易威登於馬拉喀什舉辦的高級珠寶Spirit系列發表晚宴。圖／路易威登提供
凱莉米洛出席路易威登於馬拉喀什舉辦的高級珠寶Spirit系列發表晚宴。圖／路易威登提供

珠寶 好萊塢

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