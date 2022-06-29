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七夕情人節超前部署！寶格麗LINE期間限定「粉」浪漫
迎接今年仲夏即將到來的七夕情人節，義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）將於7月1日起至7月31日止在品牌LINE官方帳號上推出為期一個月的期間限定網路精品店，獨家開賣包括珠寶與腕表在內的多款經典系列的粉紅新色作品，加入LINE官方帳號好友還能享專屬優惠。
七夕情人節限定DIVAS’ DREAM珍珠母貝與粉紅剛玉項鍊，將率先在期間限定網路精品店上先行販售。粉紅剛玉環繞色澤溫潤的珍珠母貝，扇形的設計呼應了品牌發源地、羅馬卡拉卡拉浴場馬賽克地磚的扇形圖騰。大中華區限定的BVLGARI BVLGARI粉紅面盤精鋼腕表，以粉色面盤配襯蛋面寶石切割的紅碧璽表冠，配戴起來活潑大方。
同時於期間限定網路精品店登場的還有多款桃粉新色的小型皮件，包括將品牌logo延伸排列壓印的BVLGARI INFINITUM系列logo款珊瑚紅玉髓色短夾到玫瑰粉晶色的長夾，配上粉色調的撞色內裡，創造時髦又實用的收納空間。一系列杜鵑石英色的SERPENTI迷你包款則搭配Heritage典藏系列作品的復刻骨董蛇首扣環，輕巧可愛，是摩登都會女子的必備配件之一。
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