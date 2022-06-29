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2022倫敦巨匠臻藏藝術博覽會 梵克雅寶展出絕美工藝

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dancer胸針繪圖，約1986至1987年。圖／梵克雅寶提供
Dancer胸針繪圖，約1986至1987年。圖／梵克雅寶提供

薈萃全球藝術、骨董、設計珍品的年度盛事倫敦巨匠臻藏藝術博覽會（Masterpiece London）， 2022年度自6月28日至7月6日止於倫敦切爾西皇家醫院（Royal Hospital Chelsea）展開。自2015年開始參與這項頂級收藏界盛事的法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）今年亦第八度參展，呈現珍藏歷史故事的Heritage系列胸針兩件及一件Extraordinary Object非凡工藝臻品。這也是梵克雅寶自今年3月起於倫敦舉辦Dance Reflections by Van Cleef & Arpels 當代舞蹈節以來的第二件盛事，為9月將壓軸登場的「Art of Movement」高級珠寶藝術展暖身。

★Extraordinary Object 非凡工藝臻品：Rêveries de Berylline

曾於今年初於日內瓦首度全球發表的Rêveries de Berylline自動機械裝置，揉合精緻細膩的製表技術與珠寶工藝，可隨時自主啟動展演的視覺與聽覺藝術，是梵克雅寶始自2017年首件Extraordinary Object非凡工藝臻品Fée Ondine自動機械裝置的新傳統。

位在如池水般青金石底座上的Rêveries de Berylline 自動機械裝置，名字意指蜂鳥，啟動後夢幻花蕾盛開，羽翼絢麗、栩栩如生的蜂鳥張翅拍翼、隨著清脆的樂音旋律上下舞動盤旋，再悠然飛返花冠中。石碗下的底座以紅斑岩雕成，一塊金質鑲鑽薊葉懸垂在側，旋轉刻度顯示時間。

內藏機械結構的蜂鳥身軀以白K金製作，羽毛鑲嵌藍寶石、祖母綠和沙弗萊石榴石，鳥喙懸吊的一顆淡紫色水滴形切割剛玉仿佛晶瑩的露珠。而一瓣瓣優雅盛開的玫瑰金花瓣，則以細緻如絲緞般的彩漆展現出由深紫色至象牙白的色彩變化，並以橘色榴石、黃色剛玉和鑽石鑲綴花蕊。

★Heritage系列：窺見珠寶史的代表之作

Heritage系列搜羅梵克雅寶自1920至1990年代的高級珠寶骨董之作，經專家鑑定後販售，附有保證書，其設計與工藝無疑是典藏裝飾藝術史的最佳途徑。此次展出的兩枚胸針，反映高級訂製時裝對珠寶創作的影響。1945年的蝴蝶結胸針，採用在寶石匱乏的歐洲二戰時期最富代表性的素材黃金製作，拋光和花卉圖案的鏤空完美複製出蕾絲的閃爍光澤和柔軟質感，在中央的渦卷形紐結鑲嵌鑽石，是梵克雅寶最具代表性的時代之作。

1989年製作的芭蕾舞伶胸針，是高訂時裝和舞蹈靈感的集大成，則可對照鑑賞黃金的可塑性。品牌傳人路易雅寶（Louis Arpels）在1940年代初開啟了芭蕾舞伶胸針的傳統，在1980年代以多重的金工工藝體現，半透明的黃K金薄紗與閃爍的拋光黃K金身軀構成對比，點綴其中的鑽石則以其璀璨光芒為頭冠、腰飾和花束映上光彩。

以銀製模型測試蜂鳥翅膀的活動機械結構。圖／梵克雅寶提供
以銀製模型測試蜂鳥翅膀的活動機械結構。圖／梵克雅寶提供
裝嵌自動機械裝置。圖／梵克雅寶提供
裝嵌自動機械裝置。圖／梵克雅寶提供
Dancer胸針繪圖，約1986至1987年。圖／梵克雅寶提供
Dancer胸針繪圖，約1986至1987年。圖／梵克雅寶提供
Heritage系列Bowknot胸針，1945 年，黃K金、鈀金屬、白K金、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Heritage系列Bowknot胸針，1945 年，黃K金、鈀金屬、白K金、鑽石。圖／梵克雅寶提供
為一枚玫瑰金花瓣噴漆。圖／梵克雅寶提供
為一枚玫瑰金花瓣噴漆。圖／梵克雅寶提供
Rêveries de Berylline自動機械裝置。圖／梵克雅寶提供
Rêveries de Berylline自動機械裝置。圖／梵克雅寶提供
測試玫瑰金花瓣的開合動態。圖／梵克雅寶提供
測試玫瑰金花瓣的開合動態。圖／梵克雅寶提供
Heritage系列Danseuse胸針，創作於1989年。圖／梵克雅寶提供
Heritage系列Danseuse胸針，創作於1989年。圖／梵克雅寶提供
Heritage系列Danseuse胸針，創作於1989年。圖／梵克雅寶提供
Heritage系列Danseuse胸針，創作於1989年。圖／梵克雅寶提供

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