600g炸雞+地瓜薯條！頂呱呱「一斤雞⁺」限時登場

為慶祝今年7月將滿48歲，本土連鎖速食「頂呱呱」自即日起至7月2日期間，連續開賣「一斤雞⁺」，除了可以讓民眾大口吃雞配地瓜薯條的樂趣，還提供呱呱包、德式香腸等品項的加購優惠。頂呱呱也預告，未來再將提供「炸雞+泡菜」的組合讓消費者搭配，帶來不同的清爽滋味。

「一斤雞⁺」由原味雞塊與地瓜薯條組合而成，一次就能吃到600克的原味雞塊，還有香甜的地瓜薯條，每套220元，採限量供應，每人限購2份。此外，購買一斤雞⁺再享呱呱包（原價60元）、德式香腸（原價55元）、35元指定飲品2杯（原價70元）等超值商品優惠，均一加購價49元。一斤雞⁺也同步於外送平台供應，每套售價286元。

過去頂呱呱套餐都會附上三色泡菜，調味酸甜清爽。頂呱呱也預告，近期「三色泡菜」即將回歸，為消費者帶來不同的感受。