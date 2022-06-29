長榮航空攜手全家便利店 賣飛機餐還推十款聯名美食

長榮航空與全家便利商店首度跨界合作，推出4°c冷藏鮮食、經典冷凍機上餐食、機上餐包及米果等10款聯名餐點，民眾即日起就能在全台4000多間「全家」買到來自世界各地的特色美食及機上餐；7月26日前於「全家」購買指定長榮聯名商品，還有機會抽到日本不限航點經濟艙來回雙人機票，到國外享用美食！

此次長榮航空與「全家」深度攜手合作，以日、印、泰三國代表性咖哩為主題，共同研發四款咖哩商品；同時以冷凍餐盒形式推出四款機上餐點販售，不僅看好冷凍商品的需求高漲，同時滿足民眾宅居下的「味」出國需求。

此次聯名推出的4道4°c冷藏鮮食，以泰式、印度、日式咖哩為設計理念，包括有咖哩之王美譽的「泰式瑪莎曼牛肉咖哩飯」，加入溫潤的洋蔥醬提味，搭配鬆軟馬鈴薯塊及軟嫩牛肉片；「泰式綠咖哩嫩雞燴麵」使用超人氣泰國COCK青咖哩為基底，加入椰漿增添濃郁滑順口感，搭配醃漬嫩烤雞胸肉片及馬鈴薯塊，吃得到正統泰式微辣微甜的風味。

除主食外，另外2款咖哩風味輕食包括印度風味捲餅「印度庫瑪咖哩鷹嘴豆泥握沙拉」，使用印度庫瑪咖哩醬，搭配鷹嘴豆泥與蔬菜；「日式咖哩漢堡排堡」以特製日式咖哩醬，搭配手打漢堡排、焦香甘甜的洋蔥絲與起司片，口感豐富。

冷凍類機上餐部分，則是精選過去曾提供機上旅客且深受好評的餐點，「雞肉奶油斜切筆管麵」為機上兒童餐熱門口味，高湯熬煮的濃郁白醬，搭配鮮蔬南瓜與櫛瓜，營養滿分；日本航線專屬的「日式照燒雞肉飯」，以秘製照燒醬醃漬雞腿肉，香氣濃郁；此外還有經典的「酸甜魚柳時蔬飯」與「經典美式烤洋芋」，搭配熱門的機上維也納奶油餐包及商務艙菓鋪の物語米果隨手包供民眾作為點心選擇，一秒勾起搭機出國的美好記憶。

長榮航空服務品本部副總陳啟弘表示，長榮航空開航30餘年，對於機上餐點的要求極為嚴謹，為滿足各國旅客的不同需求，使用過的主餐樣式超過6萬道，並曾獲得Skytrax最佳經濟艙餐點的肯定。此次與「全家」合作的每一項美食，嚴選的過程及品質要求均比照機上餐點的規格，歷經一年半籌備才開發出想要呈現給消費者的產品。

「全家」鮮食OMO整合部黃正田部長指出，近年主打品牌聯名策略奏效，也帶動微波主食業績大幅成長，聯名鮮食在去年度創下13億的銷售佳績，咖哩類產品更穩坐微波主食銷售排行榜前3名，一年熱銷近300萬份，排列起來超過600公里，比61條忠孝東路還要長。