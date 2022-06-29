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劍湖山水樂園開幕限時優惠269 古坑鄉民日2天免費
搶搭暑假出遊人潮，劍湖山世界詢問度最高的水樂園將在7月1日開放，7月14日前，平日入園即享門票3折優惠，只要269元。
另，今年最夯的飛越恐龍谷也加入異特龍等新夥伴，每天中午12點40分、15點40分「恐龍實境秀」上演與恐龍追逐的遊戲，還有更多暑假活動也持續推出中。
劍湖山世界經理張華紋表示，炎熱的暑假即將到來，水樂園7月1日開放入場，7月1日至14日限時推出「振興國旅搶先3折」活動，平日入園水陸暢玩整天享3折優惠，原價899元，現在只要269元；假日白天入園也享優惠價499元，假日下午1點後購買午後票只要399元。
張華紋介紹，小威の海盜村水樂園，有許多有趣的水設施，包含從神秘滑道直衝而下，在渦輪迴旋的「大碗公」、亞洲第一水上巨霸的「龍捲風」、全台唯一水上急速自由落體「尖叫無底洞」，還有全台最長600秒「鑽石浪」，另外也有小朋友可以瘋狂打水戰的「大船塢」等，適合全家大小一起出門消暑。
張華紋也說，為回饋古坑鄉親，今年7月2日、3日，是劍湖山規畫的古坑鄉親日，設籍古坑鄉鄉民憑身分證或戶口名簿等相關證明，即可享免費入園暢玩劍湖山世界水陸雙樂園，非設籍古坑鄉的同行親友也只要299元，優惠最多至4人，可呼朋引伴至劍湖山世界水陸玩2天，更多詳情可洽劍湖山世界官網http://fancyworld.janfusun.com.tw/fancyworld.php。
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