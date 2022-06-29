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期間限定！百萬粉絲朝聖的法式甜點《TOILETPAPER》隱藏版上架！

聯合數位文創／ 有你共創_有設計 uDesign
「深夜裡的法國手工甜點」與展覽合作獨家開發新品「蕉香巧克力乳酪塔2.0」」。 圖／深夜裡的法國手工甜點提供
「深夜裡的法國手工甜點」與展覽合作獨家開發新品「蕉香巧克力乳酪塔2.0」」。 圖／深夜裡的法國手工甜點提供

義大利藝術雜誌《TOILETPAPER》的巡迴展「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」，已於台北華山盛大開展，短短期間吸引眾多網美朝聖、IG限動瞬間被華美視覺攻陷，現場不僅重現《TOILETPAPER》在米蘭的華美視覺工作室，有更多想像不到的奇幻空間等著民眾探險《TOILETPAPER》天馬行空的世界！

「深夜裡的法國手工甜點」與展覽合作獨家開發新品「蕉香巧克力乳酪塔2.0」」。 圖／深夜裡的法國手工甜點提供
「深夜裡的法國手工甜點」與展覽合作獨家開發新品「蕉香巧克力乳酪塔2.0」」。 圖／深夜裡的法國手工甜點提供

《TOILETPAPER》以「簡單而真實，不需認真思考」的概念出刊，以視覺的衝擊，打造無限制的想像空間。此次台灣巡迴展為放大更多感官體驗，此次獨家與在網路瘋傳看得到買不到、史上最難買的網購甜點「深夜裡的法國手工甜點」跨界合作、打造期間限定的隱藏版甜點，此前、主廚研究了歷年來《TOILETPAPER》雜誌圖像，尋找靈感以製作怪美展特製甜點「蕉香巧克力乳酪塔2.0」，在原版的香蕉果肉、巧克力甘納許、焦糖醬，以及蜂蜜乳酪和可可粉上，再點綴3顆主廚特製的「香蕉白巧克力Bonbon」。咬碎清脆外殼，爆出濃濃香蕉風味，如同展覽視覺併發的神奇體驗，預定後一一手工製作屬「台灣預訂限定」，供老饕與嗜甜的怪怪美少女們一次滿足視覺、味覺雙享受！

即日起，於深夜裡的法國手工甜點門市、粉絲團獨家通路開賣預定中，至7月31日限時優惠價$800元，收藏品味跨界合作的藝術狂想倒數搶購中。

甜點 義大利 巧克力

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