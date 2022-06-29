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教父50周年！這鑽表有柯里昂「坐檯」經典配樂無限放送
由名導法蘭西斯科波拉（Francis Ford Coppola）執導、經典黑幫電影《教父》（Godfather）最早於1972年上映，除一口氣獲得第45屆奧斯卡金像獎的最佳電影、最佳男主角及最佳改編劇本三大獎項，更曾被評選為影史百大電影第一名。今年適逢教父電影50周年，鐘表品牌Jacob & Co則推出一只玫瑰金、梯鑽版本的Opera Godfather Musical腕表，透過音樂、豪奢風格，向一代經典致意。
象徵電影主角：「教父」唐維特柯里昂（Don Corleone）的公仔「端坐」在面盤中央，一旦按下10點鐘方向表殼外側按鈕時，手表中將傳頌出教父悠揚的電影音樂《西西里之心》（Sicilian Heart），讓人聯想到教父的無情、黑手黨的殘酷，更有電影中無數經典的橋段場面。
原來這只手表是由品牌和派拉蒙影業合作，透過音樂盒的結構，以兩個音梳搭配滾輪，將播放120個音符的教父電影配樂。由658多個零件組成的JCFM04機芯更有著三軸陀飛輪的複雜功能，三軸轉速分別為24秒、8秒與30秒，而音樂機制運作的同時，包含偏心的時間面盤、鋼琴、陀飛輪都將在面盤中自轉也公轉，也像教父電影中每個角色的身不由己、人在江湖。
其實這並非Jacob & Co首次推出教父主題腕表，同功能的款式品牌過往已曾推出無鑽、明亮式切割圓鑽的前兩個版本，而本次的第三版則在玫瑰金表殼和表耳上鑲嵌以218顆長方形切割鑽石、總重19.47克拉，全世界限量6只。雖然Jacob & Co在台灣並未有代理商引進，但這只腕表的短影片已可在品牌的instagram、youtube官方頻道欣賞。教父50週年的2022，是不是也把電影找出來重新回味呢？
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