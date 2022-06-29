教父50周年！這鑽表有柯里昂「坐檯」經典配樂無限放送

由名導法蘭西斯科波拉（Francis Ford Coppola）執導、經典黑幫電影《教父》（Godfather）最早於1972年上映，除一口氣獲得第45屆奧斯卡金像獎的最佳電影、最佳男主角及最佳改編劇本三大獎項，更曾被評選為影史百大電影第一名。今年適逢教父電影50周年，鐘表品牌Jacob & Co則推出一只玫瑰金、梯鑽版本的Opera Godfather Musical腕表，透過音樂、豪奢風格，向一代經典致意。

象徵電影主角：「教父」唐維特柯里昂（Don Corleone）的公仔「端坐」在面盤中央，一旦按下10點鐘方向表殼外側按鈕時，手表中將傳頌出教父悠揚的電影音樂《西西里之心》（Sicilian Heart），讓人聯想到教父的無情、黑手黨的殘酷，更有電影中無數經典的橋段場面。

原來這只手表是由品牌和派拉蒙影業合作，透過音樂盒的結構，以兩個音梳搭配滾輪，將播放120個音符的教父電影配樂。由658多個零件組成的JCFM04機芯更有著三軸陀飛輪的複雜功能，三軸轉速分別為24秒、8秒與30秒，而音樂機制運作的同時，包含偏心的時間面盤、鋼琴、陀飛輪都將在面盤中自轉也公轉，也像教父電影中每個角色的身不由己、人在江湖。