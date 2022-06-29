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用味蕾去旅行 7-ELEVEN推泰、韓、港式鮮食新品

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN「亞洲新食尚」主題活動即日起開跑，主打來自韓國、香港、泰國正宗風味，全新開發道地餐點、攜手人氣名店跨界合作，商品類型超多元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「亞洲新食尚」主題活動即日起開跑，主打來自韓國、香港、泰國正宗風味，全新開發道地餐點、攜手人氣名店跨界合作，商品類型超多元。圖／7-ELEVEN提供

以往總是在計畫要飛去哪裡玩的暑假又到了，疫情之下已經快忘記出國的感覺，但味蕾可不能放棄環遊世界，7-ELEVEN「亞洲新食尚」主題活動即日起開跑，主打來自韓國、香港、泰國正宗風味，全新開發道地餐點、攜手人氣名店跨界合作，商品結構橫跨正餐、沙拉、配菜、點心、飲料等類別，方便消費者自由搭配「對味組合」，並於i划算、i預購兩大平台推出熱帶水果預購活動，免搭機隨時走進7-ELEVEN就能用味蕾旅行。

觀察到許多民眾都會透過品嚐各國美食來懷念海外旅遊時光，7-ELEVEN此次以「聽到國家名就能聯想到」、「旅行必吃菜單」為主軸企劃「亞洲新食尚」主題活動，從沙拉、鹹食到飯後甜點一口氣推出超過10款選擇，消費者可根據喜好自行搭餐，讓超商鮮食也能有套餐儀式感。另外，根據銷售統計，夏季尤以酸辣風味的泰式料理最受到消費者青睞，其次則為近年受年輕族群喜愛的韓式料理，本次「亞洲新食尚」主題活動便特別強化兩國商品開發，直擊消費者味蕾。

首推泰國米其林一星餐廳頌丹樂合作推出系列主食類餐點，包括泰式炒河粉、瑪斯曼牛肉咖哩、鮮蝦冷麵、打拋豬口味的御飯糰和熱壓吐司，也首度推出冰涼涮嘴的「泰式青木瓜絲」助夏季開胃，還有飯後甜品「優菓甜坊摩摩喳喳甜湯」，由五星泰籍名廚阿明師親自調味，以西米露、亞達子、地瓜、波羅蜜等南洋風味食材製作，淋上香濃的椰奶，甜而不膩、清涼消暑。

而看好一年四季都熱賣的韓食消費力，7-ELEVEN新推兩款「泡菜燒肉」、「雪蟹蟹膏」口味韓式飯捲，以及「韓式燒肉拌飯」、「韓式什錦冬粉」、「起司辣炒年糕」等經典韓是定番料理，另外，超下飯的「韓國紅雪蟹蟹膏55%」也限量回歸，推薦搭配暢銷商品御料小館韓式炸雞、韓系零食、飲料等，滿足愛好韓式料理吃貨。

港式餐點則再度與米其林一星茶餐廳添好運跨界聯名開發「添好運菠蘿包」，微波加熱後口感絕妙；另一款夏日限定的「添好運楊枝甘露」去年上市首周創下近15萬瓶銷量，今年強勢回歸主打濃郁的真實芒果泥加入椰果及蒟蒻，升級酸甜風味，讓人輕鬆享用道地港式下午茶。

愛吃水果的民眾當然也不能錯過夏季盛產、風味各有特色的各式熱帶水果，7-ELEVEN即日起展開「熱帶水果季」活動，販售包括冷凍榴槤、冷凍山竹，以及在地當季盛產美果，如南投火龍果、東南亞地區流行的旦蕉等，除了可透過「i划算」於手機群組下單，也可透過「i預購」網站下訂、門市店取，全程低溫配送，確保於黃金賞味期送達，方便消費者就近採買到東南亞果種的當令水果。

7-ELEVEN與泰國米其林一星餐廳頌丹樂合作推出系列主食類餐點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與泰國米其林一星餐廳頌丹樂合作推出系列主食類餐點。圖／7-ELEVEN提供
講到泰式小吃甜品不能錯過的泰式青木瓜絲、摩摩喳喳甜湯，到7-ELEVEN就能享用。圖／7-ELEVEN提供
講到泰式小吃甜品不能錯過的泰式青木瓜絲、摩摩喳喳甜湯，到7-ELEVEN就能享用。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與米其林一星茶餐廳添好運跨界聯名開發「添好運菠蘿包」「添好運楊枝甘露」，輕鬆享用道地港式下午茶。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與米其林一星茶餐廳添好運跨界聯名開發「添好運菠蘿包」「添好運楊枝甘露」，輕鬆享用道地港式下午茶。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「熱帶水果季」活動，販售老饕最愛的冷凍榴槤、冷凍山竹，冰涼口感清涼過癮。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「熱帶水果季」活動，販售老饕最愛的冷凍榴槤、冷凍山竹，冰涼口感清涼過癮。圖／7-ELEVEN提供
看好韓食消費力，並解決民眾天熱食慾不振的「開胃」需求，7-ELEVEN嚴選韓國進口食材，推出多款正宗韓式料理。圖／7-ELEVEN提供
看好韓食消費力，並解決民眾天熱食慾不振的「開胃」需求，7-ELEVEN嚴選韓國進口食材，推出多款正宗韓式料理。圖／7-ELEVEN提供

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