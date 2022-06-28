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和牛肉山、生牛肉甜筒！樂軒「浮誇軒」還有牽絲起司鍋

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
雲丹痛風炸牛排，每份980元。圖／樂軒提供
雲丹痛風炸牛排，每份980元。圖／樂軒提供

樂軒集團自7月1日起，將再於微風信義推出全新鍋物品牌「浮誇軒」，標榜首創日本和牛推推鍋、山型鍋、熔岩起司鍋等雙人套餐品項，藉由推肉入鍋、起司融化等畫面，為餐飲時光增添浮誇的視覺體驗。為慶祝新店開幕，凡點購雙人套餐，就贈送「生牛肉吧噗」1份；4人以上用餐，每人再加贈啤酒1杯。

浮誇軒店內均採雙人套餐設計，主打的「日本和牛推推鍋」，使用帽子造型的圓鍋裝盛湯頭，外圈為日本A5和牛肉片，鍋內則為金桔高湯，湯滾後可將和牛包裹高麗菜絲、銀芽、大蔥絲入鍋輕涮，再搭配醬汁品嚐，最後更可加入日本越光米飯、雞蛋製成雜炊，享受鍋底精華的滋味。日本和牛推推鍋依肉品區分價格，極上A5和牛每人1,680元、日本A5和牛每人1,480元、日本和牛＋伊比利豬每人1,380元。

「日本和牛山形鍋」則是將日本A5和牛堆疊於高麗菜絲、銀芽之上，構成一座立體肉餐，並依照配料區分為富士山鍋與火山鍋。「富士山鍋」乃是在肉山上澆淋原味山藥泥，再以壽喜燒醬汁作為湯底，搭配高麗菜、蕈菇一同享用；「火山鍋」則是在山藥泥中拌入日本唐辛子、辣椒粉，增添色澤與辛辣滋味，並以辣味噌湯底帶出層次風味。同樣依照肉品區分價格，極上A5和牛每人1,680元、日本A5和牛每人1,480元、日本和牛＋伊比利豬每人1,380元。

至於「熔岩起司鍋」在鑄鐵鍋中加入大量的雙色起司，並以韓式辣醬搭配秘製燒肉醬，拌炒澳洲和牛肋條、牛臉頰肉、牛筋、牛肚、牛百頁等牛雜，還有台灣豬腸、銀芽等配料，待起司融化後沾裹食材品嚐，最後還可拌入辛拉麵享用。霸氣牛雜每人980元，伊比利豬＋礁溪溫體雞每人880元。

雙人套餐鍋物中，除了鍋物主餐，並附有生魚片盛合、肉沙拉、松露鮭魚卵茶碗蒸、土瓶蒸、生牛肉炙燒壓壽司、廣島炸牡蠣與春一枝冰棒。另外還有多款特色單點料理。「生牛肉吧噗」是在自製甜筒中裝填生蛋黃，以及一球以麻油、燒肉醬調味的日本A5和牛手切生牛肉肉球，充滿視覺童趣。品嚐時可於盤中敲碎餅乾再攪拌享用，每份330元。「雲丹痛風炸牛排」則使用澳洲M9等級和牛板腱牛排為主角，油炸至半熟狀態後，再搭配日本馬糞海膽、鮭魚卵，一次享受海陸滋味，每份980元。另有「生牛肉炙燒壓壽司」，每份380元。

為慶祝「浮誇軒」開幕，7月1日至7月10日期間，凡點雙人套餐，即贈送每人「生牛肉吧噗」1份，價值330元；4人以上，再加碼贈送每人1杯啤酒。

加入大量雙色起司的「熔岩起司鍋」。圖／樂軒提供
加入大量雙色起司的「熔岩起司鍋」。圖／樂軒提供
「日本和牛推推鍋」使用帽子造型的圓鍋裝盛湯頭，可將食材推入鍋內涮煮品嚐。圖／樂軒提供
「日本和牛推推鍋」使用帽子造型的圓鍋裝盛湯頭，可將食材推入鍋內涮煮品嚐。圖／樂軒提供
「日本和牛山形鍋（火山鍋）」淋有辣味山藥泥，並以辣味噌湯頭為底。圖／樂軒提供
「日本和牛山形鍋（火山鍋）」淋有辣味山藥泥，並以辣味噌湯頭為底。圖／樂軒提供
「日本和牛山形鍋（富士山鍋）」以原味山藥泥搭配壽喜燒湯底。圖／樂軒提供
「日本和牛山形鍋（富士山鍋）」以原味山藥泥搭配壽喜燒湯底。圖／樂軒提供
以日本A5和牛手切生牛肉肉球製成的「生牛肉吧噗」，每份330元。圖／樂軒提供
以日本A5和牛手切生牛肉肉球製成的「生牛肉吧噗」，每份330元。圖／樂軒提供
添加大量起司的「熔岩起司鍋」，可品嚐牛雜與起司交融的滋味。圖／樂軒提供
添加大量起司的「熔岩起司鍋」，可品嚐牛雜與起司交融的滋味。圖／樂軒提供

日本和牛 套餐 高麗菜

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