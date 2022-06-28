RIMOWA全新季節限定新色箱包曝光 林哲熹煞到這款直呼「看了心情就好」

RIMOWA從2019年推出季節限定的Essential系列彩色行李箱後，深受消費者歡迎，而這一季品牌又要帶來何種全新的視覺體驗呢？答案揭曉，RIMOWA從法國普羅旺斯給人的印象獲得啟發，利用箱包呈現浪漫薰衣草紫；而且夏季到來，歐洲民眾少不了的清涼檸檬水，也是全新配色的概念之一。連受邀出席體驗新品的林哲熹，立馬就開始把玩檸檬黃行李箱，還表示「看了就心情很好」。

由於顏色特殊又充滿故事性，更能讓人與靈感來源的景色連結，季節限定的Essential系列行李箱推出後，就受到喜愛。忠實顧客更是每年都在期待，這一季RIMOWA又要帶來何種全新的視覺體驗呢？品牌利用普羅旺斯薰衣草田的景色，以及夏季必喝的檸檬水為靈感，分別呈現薰衣草紫與檸檬黃的Essential系列行李箱。新配色還首度被運用於Never Still系列袋包，其中更有亞太地區限定上市的薰衣草紫硬殼斜背包。同時，新品發表場地也首度移師至RIMOWA顧客服務中心舉辦，並找來林哲熹體驗；根據他透露也是品牌行李箱的愛用者，還買了鋁合金款式，曾陪著林哲熹到處工作與旅遊，充滿濃濃回憶。而且在看完新配色的箱包之後，林哲熹立刻就愛上檸檬黃的Essential系列行李箱，直呼「看了心情就很好」，適合入手當作度假旅行的必備裝備。

出席體驗RIMOWA新品的林哲熹最愛檸檬黃行李箱，還表示「看了就心情很好」。圖／RIMOWA提供

另外值得一提的就是RIMOWA顧客服務中心，早在2020年就啟用，是品牌全球19個獨立的維修門市之一。從內裝到使用器材，都是符合總部的要求，而且負責維修人員都必須通過RIMOWA三個月時間的考核，才有資格替消費者服務。而台灣RIMOWA顧客服務中心自開幕以來，已經修整過四千餘個行李箱，據品牌人員表示，費用都是全球統一，而且已經三年不曾調整價格。RIMOWA強調送回顧客服務中心處理的行李箱，都是以恢復使用功能為主，外觀則不在修繕範圍，希望保留著其獨特的旅行回憶。

林哲熹現身RIMOWA顧客服務中心，體驗維修過程之外，還搶先試用了季節限定的Essential系列行李箱。記者曾智緯／攝影

RIMOWA Essential登機箱24,400元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Essential行李箱38,600元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA亞太區限定Personal Cross-body硬殼斜背袋41,400元。圖／RIMOWA提供