快訊

信用卡盜刷新手法曝光 金管會：留意1元消費簡訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

RIMOWA全新季節限定新色箱包曝光 林哲熹煞到這款直呼「看了心情就好」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
林哲熹現身RIMOWA顧客服務中心，體驗維修過程之外，還搶先試用了季節限定的Essential系列行李箱。記者曾智緯／攝影
林哲熹現身RIMOWA顧客服務中心，體驗維修過程之外，還搶先試用了季節限定的Essential系列行李箱。記者曾智緯／攝影

RIMOWA從2019年推出季節限定的Essential系列彩色行李箱後，深受消費者歡迎，而這一季品牌又要帶來何種全新的視覺體驗呢？答案揭曉，RIMOWA從法國普羅旺斯給人的印象獲得啟發，利用箱包呈現浪漫薰衣草紫；而且夏季到來，歐洲民眾少不了的清涼檸檬水，也是全新配色的概念之一。連受邀出席體驗新品的林哲熹，立馬就開始把玩檸檬黃行李箱，還表示「看了就心情很好」。

由於顏色特殊又充滿故事性，更能讓人與靈感來源的景色連結，季節限定的Essential系列行李箱推出後，就受到喜愛。忠實顧客更是每年都在期待，這一季RIMOWA又要帶來何種全新的視覺體驗呢？品牌利用普羅旺斯薰衣草田的景色，以及夏季必喝的檸檬水為靈感，分別呈現薰衣草紫與檸檬黃的Essential系列行李箱。新配色還首度被運用於Never Still系列袋包，其中更有亞太地區限定上市的薰衣草紫硬殼斜背包。同時，新品發表場地也首度移師至RIMOWA顧客服務中心舉辦，並找來林哲熹體驗；根據他透露也是品牌行李箱的愛用者，還買了鋁合金款式，曾陪著林哲熹到處工作與旅遊，充滿濃濃回憶。而且在看完新配色的箱包之後，林哲熹立刻就愛上檸檬黃的Essential系列行李箱，直呼「看了心情就很好」，適合入手當作度假旅行的必備裝備。

出席體驗RIMOWA新品的林哲熹最愛檸檬黃行李箱，還表示「看了就心情很好」。圖／RIMOWA提供
出席體驗RIMOWA新品的林哲熹最愛檸檬黃行李箱，還表示「看了就心情很好」。圖／RIMOWA提供

另外值得一提的就是RIMOWA顧客服務中心，早在2020年就啟用，是品牌全球19個獨立的維修門市之一。從內裝到使用器材，都是符合總部的要求，而且負責維修人員都必須通過RIMOWA三個月時間的考核，才有資格替消費者服務。而台灣RIMOWA顧客服務中心自開幕以來，已經修整過四千餘個行李箱，據品牌人員表示，費用都是全球統一，而且已經三年不曾調整價格。RIMOWA強調送回顧客服務中心處理的行李箱，都是以恢復使用功能為主，外觀則不在修繕範圍，希望保留著其獨特的旅行回憶。

林哲熹現身RIMOWA顧客服務中心，體驗維修過程之外，還搶先試用了季節限定的Essential系列行李箱。記者曾智緯／攝影
林哲熹現身RIMOWA顧客服務中心，體驗維修過程之外，還搶先試用了季節限定的Essential系列行李箱。記者曾智緯／攝影

RIMOWA Essential登機箱24,400元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Essential登機箱24,400元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Essential行李箱38,600元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Essential行李箱38,600元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA亞太區限定Personal Cross-body硬殼斜背袋41,400元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA亞太區限定Personal Cross-body硬殼斜背袋41,400元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Never Still大型手提袋41,700元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Never Still大型手提袋41,700元。圖／RIMOWA提供

品牌

延伸閱讀

陳庭妮陷2男遭網友撻伐 黑手是「暗黑閨蜜」孟耿如？

林哲熹沙發喇舌陳庭妮 曝痛苦關係：所有甜蜜都不開心

陳芳語丹麥行感動「為民主發聲」 談金曲戰袍假惦惦

陳庭妮告白遭拒吐心聲：心灰意冷！當眾肢體交纏被肉搜

相關新聞

RIMOWA全新季節限定新色箱包曝光 林哲熹煞到這款直呼「看了心情就好」

RIMOWA從2019年推出季節限定的Essential系列彩色行李箱後，深受消費者歡迎，而這一季品牌又要帶來何種全新的...

秀智為《安娜》豪華婚禮披絕美白紗 珍珠皇冠猶如女神

南韓「國民初戀」秀智，在Coupang Play新劇《安娜》中一人分飾兩角，飾演命運迥異的兩位女性「裕美」和「安娜」。安...

Brad Pitt濕身變藝術名畫登GQ封面 子彈列車海報藏亮點

許久不見的布萊德彼特（Brad Pitt）最近動作頻頻，除演出動作新片《子彈列車》（Bullet Train），並登上時...

蕾絲細肩帶vs針織中空裝 AKEMI火辣示範夏日快拆表帶

迎接即將到來的炎熱仲夏，宇舶表（HUBLOT）一系列多種色彩與迥異材質的表帶，可透過專利「One -Click」單鍵快拆...

體驗經濟回歸 Global Mall改裝導入百貨首家滑雪場、新增親子烘焙空間

為迎接暑假及衝刺下半年，Global Mall環球購物中心近期啟動改裝，於6至8月共計導入20家娛樂休閒及餐飲新櫃品牌，...

快衝！全家「黑丸寶可夢仙草奶凍」超萌必買 仙女紅茶系列升級強勢回歸

氣溫持續飆高，忍不住隨時都想吃冰、喝涼飲，如果還有療癒外型或包裝設計，吃喝一口肯定就能一解悶熱心情。全家便利商店宣布推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。