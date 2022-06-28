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秀智為《安娜》豪華婚禮披絕美白紗 珍珠皇冠猶如女神

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
TASAKI TIARA系列Cinderella珍珠皇冠，非賣品。
TASAKI TIARA系列Cinderella珍珠皇冠，非賣品。

南韓「國民初戀」秀智，在Coupang Play新劇《安娜》中一人分飾兩角，飾演命運迥異的兩位女性「裕美」和「安娜」。安娜的「人生勝利組」生活由各種謊言構築而成，擠身上流社會，裝扮高貴華麗。秀智近日也在IG分享了自己拍攝時的幕後花絮，身穿華麗透視白紗的他，在劇中的婚禮更配戴了TASAKI的珍珠鑽石冠冕，場景猶如公主般夢幻。

這頂TASAKI特製的Cinderella珍珠皇冠是品牌典藏的非賣品，用金屬勾勒蜿蜒的藤蔓曲線，當中墜著各種不同大小的白色珍珠，讓人一見難忘。秀智在劇中配戴的訂婚鑽戒則是屬於台灣近期開始推出的Bridal系列婚嫁珠寶，她所配戴的款式VERO真實系列，鉑金在手指上勾勒簡潔的V形線條，弧度柔和地呈現出愛情最動人的光輝。

韓國女星秀智於新劇《安娜》劇中婚禮配戴TASAKI珠寶。圖／摘自IG @skuukzky
韓國女星秀智於新劇《安娜》劇中婚禮配戴TASAKI珠寶。圖／摘自IG @skuukzky
TASAKI VERO Solitaire鉑金鑽石戒指，鑽石0.25克拉起，價格店洽。
TASAKI VERO Solitaire鉑金鑽石戒指，鑽石0.25克拉起，價格店洽。
韓國女星秀智於新劇《安娜》劇中婚禮配戴TASAKI珠寶。圖／摘自IG
韓國女星秀智於新劇《安娜》劇中婚禮配戴TASAKI珠寶。圖／摘自IG
韓國女星秀智於新劇《安娜》劇中婚禮配戴TASAKI珠寶。圖／摘自IG
韓國女星秀智於新劇《安娜》劇中婚禮配戴TASAKI珠寶。圖／摘自IG
韓國女星秀智於新劇《安娜》劇中婚禮配戴TASAKI珠寶。圖／摘自IG @skuukzky
韓國女星秀智於新劇《安娜》劇中婚禮配戴TASAKI珠寶。圖／摘自IG @skuukzky
韓國女星秀智於新劇《安娜》劇中婚禮配戴TASAKI珠寶。圖／摘自IG
韓國女星秀智於新劇《安娜》劇中婚禮配戴TASAKI珠寶。圖／摘自IG

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