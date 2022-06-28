Brad Pitt濕身變藝術名畫登GQ封面 子彈列車海報藏亮點

許久不見的布萊德彼特（Brad Pitt）最近動作頻頻，除演出動作新片《子彈列車》（Bullet Train），並登上時尚男性雜誌《GQ》封面。雜誌內不僅「濕身」入鏡，電影宣傳海報更配戴上軍事風格名表，展現強烈的「man power」。

在GQ官方instagram中，只見Brad Pitt穿上了藍色的機車騎士夾克，並以復古、迷離的風格「濕身」入鏡，這幕風格其實是向畫家米雷（John Everett Millais）的名作《Ophelia》致意。布萊德彼特不僅展現了老妝，影像也略帶晃動、藝術感的風格處理，並穿上Louis Vuitton、Hermes等服裝單品，展現出巨星風範。

而Brad Pitt近期的最大重頭戲更首推改編日本小說家伊坂幸太郎小說《瓢蟲》的電影《子彈列車》（Bullet Train），片中布萊德彼特則飾演殺手，並在火車上與各方人馬交手、火拼，包含日本演員真田廣之、曾演出《復仇者聯盟2：奧創紀元》中「快銀」的Aaron Johnson、《自殺突擊隊》的Karen Fukuhara…等眾多演員也成為劇中一角，而布萊德彼特更在電影中戴上了百年靈（Breitling）AVI Ref.765 1953 Re-Edition腕表，動感演出。

Brad Pitt屬於百年靈（Breitling）「電影小隊」（Cinema Squad）的一員，並與莎莉賽隆（Charlize Theron）等好萊塢明星都是百年靈的品牌好友。而他手上的表款則是以一只以1953年骨董飛行表為靈感的複刻款式：AVI Ref.765 1953 Re-Edition腕表。

表款的諸多細節都與1953年的原作高度相似，例如夜光塗料的手工圖層顏色、由三顆螺絲固定的表圈，以及宛如「注射器」形狀的指針，加上拱形的Hesalite玻璃，都嘗試在視覺風格上帶人重返1950年代。事實上。除了在電影海報中不經意顯示出這只表款，在官方釋出的預告片中，2分鐘27秒時的一段打鬥戲，也能一閃撇見「小布」手上配戴的百年靈腕表。