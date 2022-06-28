蕾絲細肩帶vs針織中空裝 AKEMI火辣示範夏日快拆表帶
迎接即將到來的炎熱仲夏，宇舶表（HUBLOT）一系列多種色彩與迥異材質的表帶，可透過專利「One -Click」單鍵快拆裝置隨服裝造型輕鬆更換，尤其針對女性設計的Big Bang One Click精鋼鑽表，表圈鑲嵌璀璨鑽石，表盤備有百搭的黑色或白色可選，分別提供中性的39毫米和適合纖細手腕的33毫米兩種尺寸，具備100米防水性能，不論是沙灘上與泳池畔的夏夜派對，都能閃耀出眾。
「One -Click」單鍵快拆表帶裝置，只需分別按壓12點和6點位置的梯形按鍵，即可拆卸更換表帶，品牌更提供如光譜般的多款顏色亮面或霧面皮革、以及鱷魚皮壓紋款式選擇，表帶更細心於內襯橡膠，即使夏天配戴依然清爽舒適不黏膩，是夏日無袖穿搭的必備神器。
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