蕾絲細肩帶vs針織中空裝 AKEMI火辣示範夏日快拆表帶

迎接即將到來的炎熱仲夏,宇舶表(HUBLOT)一系列多種色彩與迥異材質的表帶,可透過專利「One -Click」單鍵快拆裝置隨服裝造型輕鬆更換,尤其針對女性設計的Big Bang One Click精鋼鑽表,表圈鑲嵌璀璨鑽石,表盤備有百搭的黑色或白色可選,分別提供中性的39毫米和適合纖細手腕的33毫米兩種尺寸,具備100米防水性能,不論是沙灘上與泳池畔的夏夜派對,都能閃耀出眾。

「One -Click」單鍵快拆表帶裝置,只需分別按壓12點和6點位置的梯形按鍵,即可拆卸更換表帶,品牌更提供如光譜般的多款顏色亮面或霧面皮革、以及鱷魚皮壓紋款式選擇,表帶更細心於內襯橡膠,即使夏天配戴依然清爽舒適不黏膩,是夏日無袖穿搭的必備神器。 AKEMI配戴Big Bang One Click白面精鋼鑽表。圖/宇舶表提供 AKEMI配戴Big Bang One Click白面精鋼鑽表。圖/宇舶表提供 AKEMI配戴Big Bang One Click白面精鋼鑽表。圖/宇舶表提供 Big Bang One Click精鋼鑽表,33毫米或39毫米精鋼鑲鑽表殼、HUB1120自動上鍊機芯,分別為42萬2,000元和48萬8,000元。圖/宇舶表提供 Big Bang One Click精鋼鑽表,33毫米或39毫米精鋼鑲鑽表殼、HUB1120自動上鍊機芯,分別為42萬2,000元和48萬8,000元。 One Click快拆表帶裝置。圖/宇舶表提供