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蕾絲細肩帶vs針織中空裝 AKEMI火辣示範夏日快拆表帶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
AKEMI配戴Big Bang One Click白面精鋼鑽表。圖／宇舶表提供
AKEMI配戴Big Bang One Click白面精鋼鑽表。圖／宇舶表提供

迎接即將到來的炎熱仲夏，宇舶表（HUBLOT）一系列多種色彩與迥異材質的表帶，可透過專利「One -Click」單鍵快拆裝置隨服裝造型輕鬆更換，尤其針對女性設計的Big Bang One Click精鋼鑽表，表圈鑲嵌璀璨鑽石，表盤備有百搭的黑色或白色可選，分別提供中性的39毫米和適合纖細手腕的33毫米兩種尺寸，具備100米防水性能，不論是沙灘上與泳池畔的夏夜派對，都能閃耀出眾。

「One -Click」單鍵快拆表帶裝置，只需分別按壓12點和6點位置的梯形按鍵，即可拆卸更換表帶，品牌更提供如光譜般的多款顏色亮面或霧面皮革、以及鱷魚皮壓紋款式選擇，表帶更細心於內襯橡膠，即使夏天配戴依然清爽舒適不黏膩，是夏日無袖穿搭的必備神器。

AKEMI配戴Big Bang One Click白面精鋼鑽表。圖／宇舶表提供
AKEMI配戴Big Bang One Click白面精鋼鑽表。圖／宇舶表提供
AKEMI配戴Big Bang One Click白面精鋼鑽表。圖／宇舶表提供
AKEMI配戴Big Bang One Click白面精鋼鑽表。圖／宇舶表提供
AKEMI配戴Big Bang One Click白面精鋼鑽表。圖／宇舶表提供
AKEMI配戴Big Bang One Click白面精鋼鑽表。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click精鋼鑽表，33毫米或39毫米精鋼鑲鑽表殼、HUB1120自動上鍊機芯，分別為42萬2,000元和48萬8,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click精鋼鑽表，33毫米或39毫米精鋼鑲鑽表殼、HUB1120自動上鍊機芯，分別為42萬2,000元和48萬8,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click精鋼鑽表，33毫米或39毫米精鋼鑲鑽表殼、HUB1120自動上鍊機芯，分別為42萬2,000元和48萬8,000元。
Big Bang One Click精鋼鑽表，33毫米或39毫米精鋼鑲鑽表殼、HUB1120自動上鍊機芯，分別為42萬2,000元和48萬8,000元。
One Click快拆表帶裝置。圖／宇舶表提供
One Click快拆表帶裝置。圖／宇舶表提供

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