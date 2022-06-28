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快衝！全家「黑丸寶可夢仙草奶凍」超萌必買 仙女紅茶系列升級強勢回歸

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
黑丸寶可夢仙草奶凍，售價39元，皮卡丘圖案超萌。圖／全家便利商店提供
黑丸寶可夢仙草奶凍，售價39元，皮卡丘圖案超萌。圖／全家便利商店提供

氣溫持續飆高，忍不住隨時都想吃冰、喝涼飲，如果還有療癒外型或包裝設計，吃喝一口肯定就能一解悶熱心情。全家便利商店宣布推出一系列透心涼的消暑聖品，首推與黑丸嫩仙草共同推出史上最萌「寶可夢仙草奶凍」，共有皮卡丘、伊布2款，倒在盤子上再淋上冰涼奶油球，超萌的皮卡丘、伊布馬上俏皮現身，吃完後的杯子也別丟掉，之後還可以自己製作寶可夢果凍。

吃過都狂推的913茶王冰淇淋系列，全家今年獨家再推天仁茗茶「913茶王聖代」，以濃厚茶香搭配巧克力漿，茶味濃郁不甜膩，茶控不可錯過。另外還有備受韓國網紅瘋狂洗版，酸酸甜甜的「乳酸多多冰棒-麝香葡萄口味」，以及北歐原裝進口，結合邪惡元素鹹香洋芋片與苦甜巧克力的「POLS巧克力洋芋片脆皮雪糕」，創意口感讓人超好奇。

飲料部分，全家則與知名藝人Lulu黃路梓茵、小樂吳思賢的手搖店品牌「coffee.tea.or」獨家合作開發，推出「蜜曬紅茶」及「蜜柚金鳳烏龍茶」2款茶飲，前者以3種茶葉混合，紅茶味道香醇濃郁不苦澀，後者以新鮮葡萄柚搭配金鳳烏龍茶，清爽又解膩。2款售價皆35元，6月29日至8月9日，單件30元，任2件55元。

同時，廣受消費者好評的私品茶「仙女紅茶系列」也將於6月29日強勢回歸，此次紅茶基底加入採自台灣農林老埤農場的手摘紅茶、增加尾韻回甘口感；「仙女珍珠」系列的蜜糖珍珠皆增量超過10%，大口咀嚼更有感。為慶祝仙女紅茶回歸，6月29日至7月12日仙女紅茶系列每項商品皆推出折扣5～10元不等的優惠嚐鮮價，且6月29日至7月26日期間只要是全家會員購買私品茶任一品項，還有機會抽中指定機車，讓消費者夏天喝過癮也能拿好康。

全家私品茶「仙女紅茶系列」強勢升級回歸，6月29日至7月12日仙女紅茶系列每項商品皆推出折扣5～10元不等的優惠嚐鮮價。圖／全家便利商店提供
全家私品茶「仙女紅茶系列」強勢升級回歸，6月29日至7月12日仙女紅茶系列每項商品皆推出折扣5～10元不等的優惠嚐鮮價。圖／全家便利商店提供
乳酸多多冰棒麝香葡萄口味，售價49元，同品牌同價位任選2件7.9折。圖／全家便利商店提供
乳酸多多冰棒麝香葡萄口味，售價49元，同品牌同價位任選2件7.9折。圖／全家便利商店提供
黑丸寶可夢仙草奶凍，售價39元，淋上奶油球超萌圖案立刻現形。圖／全家便利商店提供
黑丸寶可夢仙草奶凍，售價39元，淋上奶油球超萌圖案立刻現形。圖／全家便利商店提供
全家與「coffee.tea.or」獨家合作開發，推出蜜曬紅茶及蜜柚金鳳烏龍2款，6月29日至8月9日，單件30元，任2件55元。圖／全家便利商店提供
全家與「coffee.tea.or」獨家合作開發，推出蜜曬紅茶及蜜柚金鳳烏龍2款，6月29日至8月9日，單件30元，任2件55元。圖／全家便利商店提供
913茶王聖代，建議售價69元，同品牌同價位任選2件7.9折。圖／全家便利商店提供
913茶王聖代，建議售價69元，同品牌同價位任選2件7.9折。圖／全家便利商店提供
巧克力洋芋片脆皮雪糕，售價49元，同品牌同價位第2件6折。圖／全家便利商店提供
巧克力洋芋片脆皮雪糕，售價49元，同品牌同價位第2件6折。圖／全家便利商店提供

巧克力 寶可夢

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