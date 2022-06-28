全台首間再生羽絨主題房 誠品行旅X合隆羽藏 X 周裕穎

「這趟旅程裡，所有的發生都有意義。」這是一場奇妙的跨界，誠品行旅X合隆羽藏 X JUST IN XX打造了全台首間「羽後新生、永續漫遊」再生羽絨主題房，僅有1間、7月1日至7月30日限定入住，每晚8,800元起。

客房內以粉與藍、翻轉「阿嬤時代的花布」印象，改造成時尚的床頭布飾、燈罩、抱枕、地墊，以及蓬鬆柔軟的面紙盒；所有媒材都來自台灣百年羽絨企業合隆羽藏從日本旅宿業回收的花布羽絨被與生產邊角料，過去這些被視為「垃圾」的舊花布，透過永續時尚設計師JUST IN XX周裕穎的巧思，變身時尚環保的飾品重回飯店，實踐了飯店場域內的全循環。

永續時尚設計師JUST IN XX周裕穎今年3月於《The Spiral轉不轉─循環設計展》中，首度展出由再生羽絨衍伸出的永續概念單品，包括沙發、眼罩、地墊、拖鞋等。7月則將循環永續單品落實到飯店場域，實現從旅宿業淘汰再回到旅宿業的全循環的概念，首站即由建築師伊東豊雄所設計的綠建築─eslite hotel誠品行旅出發，打造首間「羽後新生、永續漫遊」再生羽絨主題房。

JUST IN XX表示，自己最喜歡用編織手法做成的面紙盒，展現時髦的永續感，他也邀請大家一起用柔軟輕鬆的角度，體驗全新概念主題房。

設計師以粉、藍兩色，透過不對稱的拼接手法，裝飾於床頭板、燈罩、花器及抱枕，看似兩款截然不同的花色布料，經過設計師的拼貼後，卻碰撞出浪漫柔美的溫暖氣息；編織手法加上填充再生羽絨創作的萬用地墊、面紙盒套，則帶有蓬鬆柔軟的觸感；床緣前方的純白色沙發，是合隆的工匠職人精心打造的羽絨沙發套，不論坐臥都有雲端般的輕奢享受；至於房內瀰漫的清新香氣則來自Théière黑茶空氣擴香，同樣秉持著永續循環理念，擴香瓶器採用再生玻璃、擴香枝來自天然龍柳枝。

凡入住此主題客房的旅人，將可獲得由合隆羽藏與JUSTIN IN XX設計師聯名研發的時尚手提背袋與感溫羽絨眼罩，運用誠品行旅汰換的舊制服布料融入再生花布；禮包中也集結台灣在地與國際的永續商家，包括輕巧時尚的夏樹沐石SESN淨手巧餅、取材於再生木源的毛巾、護膚面膜等。