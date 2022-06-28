台北101十年來最大改裝 精品四大咖帶頭下半年蓄勢待發

全球疫情風暴三年來，奢侈品內需力爆發，SOGO復興館三年下來，國際精品業績成長7成，台北101購物中心一次出手101萬消費實力的尊榮俱樂部會員數增加1千名以上。隨著疫情漸穩，有望迎來國境開放，台北101購物中心啟動十年來全館最大改裝，四樓國際精品旗艦大店包括Cartier、 Louis Vuitton、Dior、Burberry都已加緊腳步改裝，預計在下半年推出全新旗艦店型。另外，座落於101二樓的瑞典極簡品牌COS台灣首店預計在周年慶左右開幕，不約而同，Zara也睽違十年之久展開封館改裝，饗賓集團進駐86樓的全新餐飲品牌預計年底開幕，下半年的台北101將話題不斷、蓄勢待發。

台北101總經理朱麗文指出，這回睽違十年大改裝，將為台北101下一個十年奠下成長基石。四樓國際精品改裝期間仍在其他樓層位置設置Pop-up Store，改裝期間業績不漏接。Burberry預計9月開幕、LV視工程進度預計10月或11月完成改裝、Dior則預計在12月見客。Cartier從原本的1、2、3樓，調整至3、4、5樓旗艦大店，預計第四季可完成改裝Reopen。高端腕表品牌齊聚的台北101，又有業績生力軍加入，瑞士製表品牌百年靈（BREITLING）台灣首家專賣店位於台北101一樓，預計7月初即將開幕。

在此之前，來自台中的人氣咖啡店kafeD進駐台北101 89樓觀景台開設全台最高店，並與近期展店的新光三越A8店提供的手沖咖啡做出區隔，僅在台北101提供虹吸式精品咖啡，同時提供主打的年輪蛋糕與年輪厚夾心等甜點搭配。kafeD台北101店將於7月1日正式開幕，年底前凡購買觀景台門票者，可獲得100元限定套餐組合抵用券。

緊接著，89樓觀景台再獨家引進青畑紅豆餅全新品牌「KADO KADO雞蛋糕」預計7月7日開幕，主打將台北101、富士山、大笨鐘、羅馬競技場等國際地標，縮小成雞蛋糕模樣，分別打造環遊世界款與印象台灣款。朱麗文表示，觀景台期望透過引進咖啡、輕食空間，創造觀景台的留客場域與停留時間。