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重現辣椒螃蟹滋味！必勝客「新加坡辣醬唐揚雞」新登場
甫於6月21日開放預購的必勝客「榴芒水金金比薩」，自即日起開放取餐，亦可透過官方APP訂購。除此之外，必勝客也將新加坡代表性的「辣椒螃蟹」與唐揚雞相互結合，推出全新副食「新加坡辣醬唐揚雞」，為今夏帶來熱情的南洋滋味。
辛辣刺激的「辣椒螃蟹」，乃是新加坡極具代表性的海鮮料理。此次必勝客推出的「新加坡辣醬唐揚雞」，使用唐揚雞為基礎，再搭配上由新鮮番茄、辣椒、大蒜等多種辛香料調製而成的辣椒螃蟹風味醬，帶來酸甜鮮辣的風味，並且還加上美乃滋，讓口感更添滑順層次，重現辣椒螃蟹的經典滋味，每份209元。
至於日前開放預購的「榴芒水金金比薩」，則是使用台南玉井愛文芒果醬，搭配泰國金枕頭榴槤，讓大塊的榴槤果肉舖在比薩餅皮上，並搭配特製Logo造型榴槤起司塊，交融出奇妙體驗，加入PK雙饗卡APP會員，透過APP即可訂購，單點539元；7月12日起，搭配外帶買大送大、外送買大送小優惠，則為1,050元。另外還有「榴槤起司唐揚雞」同步登場，每份239元。
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