重現辣椒螃蟹滋味！必勝客「新加坡辣醬唐揚雞」新登場

甫於6月21日開放預購的必勝客「榴芒水金金比薩」，自即日起開放取餐，亦可透過官方APP訂購。除此之外，必勝客也將新加坡代表性的「辣椒螃蟹」與唐揚雞相互結合，推出全新副食「新加坡辣醬唐揚雞」，為今夏帶來熱情的南洋滋味。

辛辣刺激的「辣椒螃蟹」，乃是新加坡極具代表性的海鮮料理。此次必勝客推出的「新加坡辣醬唐揚雞」，使用唐揚雞為基礎，再搭配上由新鮮番茄、辣椒、大蒜等多種辛香料調製而成的辣椒螃蟹風味醬，帶來酸甜鮮辣的風味，並且還加上美乃滋，讓口感更添滑順層次，重現辣椒螃蟹的經典滋味，每份209元。