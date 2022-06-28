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北海道干貝吃到飽、冰品升級！新馬辣PLUS+插旗台中

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
店內提供有哈根達斯「西瓜草莓」冰淇淋。圖／馬辣提供
店內提供有哈根達斯「西瓜草莓」冰淇淋。圖／馬辣提供

全台第5間「新馬辣PLUS+」將於6月29日正式進駐台中公益商圈，提供台中民眾麻辣鍋吃到飽的全新選擇。為慶祝新店開幕，店內獨家加碼哈根達斯「西瓜草莓冰淇淋」，還有2款沁涼的手工啤酒。6月29日至7月31日期間，還可免費加碼「北海道生食級大干貝」吃到飽。

「新馬辣PLUS+」乃是馬辣麻辣鍋系列的頂級品牌，提供有美國SRF極黑和牛、澳洲M6~M9+黑毛和牛、美國經典1855雪花牛等肉品，還有九孔鮑魚、阿根廷天使紅蝦等海鮮，以及多種火鍋丸餃，通通採無限量供應，並且也有多種氣泡飲品、32款哈根達斯、莫凡彼冰淇淋等品項。

即將開幕的「新馬辣PLUS+台中公益店」，乃是新馬辣PLUS+首度進駐台中，店址鄰近廣三SOGO、勤美商圈、草悟道等景點，店內規劃38桌，包含沙發雅座、多人圓桌、半開放包廂，採2～12人座位設計，最多可容納近200人次。店內並透過白色大理石、黑灰石紋、油畫、吊燈等元素，打造時尚兼具復古的輕奢風格。

為慶祝台中公益店開幕，店內獨家取得哈根達斯「西瓜草莓冰淇淋」，為夏季時光增添酸甜滋味。另外除了原有的多款酒飲外，又加碼提供美國紅點手工鮮釀啤酒的「喝起來」與「台.P.A.」頂級手工啤酒。其中「喝起來」類屬Lager，清新並帶有柑橘香氣；「台.P.A.」則為IPA，有著爽口苦味與檸檬餘香，各有不同特色。

除此之外，6月29日至7月31日期間，只要含2成人以上同行，提前至少1日致電門市或透過線上預約並參加活動，當日用餐予以五星好評，即贈「北海道生食級大干貝」吃到飽。8月31日參與粉絲團活動，還有機會抽中2人同行1人免費餐券。

「新馬辣PLUS+台中公益店」，乃是新馬辣PLUS+首度進駐台中。圖／馬辣提供
「新馬辣PLUS+台中公益店」，乃是新馬辣PLUS+首度進駐台中。圖／馬辣提供
凡符合條件者，可加碼「北海道生食級干貝吃到飽」。圖／馬辣提供
凡符合條件者，可加碼「北海道生食級干貝吃到飽」。圖／馬辣提供
台中公益店加碼提供「喝起來」與「台.P.A.」2款頂級手工啤酒。圖／馬辣提供
台中公益店加碼提供「喝起來」與「台.P.A.」2款頂級手工啤酒。圖／馬辣提供

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