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玉山高粱「葫蘆瓶」 於2022 USC入選百大烈酒第22強

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「玉山台灣原窖十二年陳高（葫蘆瓶）」於2022年USC美國烈酒終極挑戰賽拿下「主席獎」，並入選「世界百大烈酒」第22強。圖／摘自玉山大曲嘉義酒廠官方FB。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「玉山台灣原窖十二年陳高（葫蘆瓶）」於2022年USC美國烈酒終極挑戰賽拿下「主席獎」，並入選「世界百大烈酒」第22強。圖／摘自玉山大曲嘉義酒廠官方FB。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

台灣菸酒公司嘉義酒廠玉山高粱參加2022年USC（Ultimate Spirits Challenge）美國烈酒終極挑戰賽，共榮獲7項大獎肯定。其中「玉山台灣原窖十二年陳高（葫蘆瓶）」，不但勇奪白酒／高粱類最高分97分，拿下「主席獎（Chairman's Trophy）」，更入選「世界百大烈酒（Top 100 Spirits）」第22強。

堪稱2022白酒台灣之光的「玉山台灣原窖十二年陳高（葫蘆瓶）」，選用高山冬麥、阿里山泉和古法踩麴，醞釀出新家園與舊回憶的結合體──台灣大麴；經甕藏12年以上，再勾調秘釀，以清、正、甜、淨、長五感完美呈現。

USC美國烈酒終極挑戰賽每年在紐約舉行，由酒界權威機構和專業人士擔任評審，以盲測方式評鑑酒的香氣、口感、色澤等，最後給予各酒款對應的分數，最高分的酒款可獲頒「主席獎」。

今年台酒玉山高粱得以突破重圍，讓世界見證到台灣的深厚製酒實力。除了「玉山台灣原窖十二年陳高（葫蘆瓶）」拿下「主席獎」，玉山高粱另獲頒3項「最終決賽獎」，分別為「玉山8年陳高（深海藍）」榮獲96分的高分，「玉山6年陳高（冰河銀）」及「玉山瓷瓶二鍋頭」，也雙雙拿下94分高分。

此外，「玉山3年陳高（可可金）」、及「玉山台灣高粱酒六年陳高禮盒」兩款酒，都以93分評審讚譽為「傑出、高度推薦」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「玉山3年陳高（可可金）」散發清新花香、青草氣息，以93分獲得評審肯定。圖／摘自玉山大曲嘉義酒廠官方FB。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「玉山3年陳高（可可金）」散發清新花香、青草氣息，以93分獲得評審肯定。圖／摘自玉山大曲嘉義酒廠官方FB。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「玉山8年陳高（深海藍）」花果香層次豐富，獨特醃醬陳酒香餘韻繚繞，榮獲96分高分。圖／摘自玉山大曲嘉義酒廠官方FB。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「玉山8年陳高（深海藍）」花果香層次豐富，獨特醃醬陳酒香餘韻繚繞，榮獲96分高分。圖／摘自玉山大曲嘉義酒廠官方FB。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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