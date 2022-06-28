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不怕下雨又透氣清爽 3大精品橡膠拖鞋就是夏日必備款！
午後雷陣雨的天氣型態雖然有助於降溫，但是如果正好出門在外，因此弄濕鞋子也是非常不方便的。而夏季為了追求涼爽舒適，造型時尚的拖鞋也是許多人的穿搭首選，其中橡膠款式既不怕水也能擺脫鞋襪的悶熱，搭配上高彩度的配色，絕對是夏季必備的單品之一。
PRADA今年推出泡沫橡膠拖鞋，不露腳趾的圓弧斜頭配上壓印的經典三角logo，充滿年輕活力。鞋側還開兩個孔幫助透氣，2.5公分的鞋底也帶有些許增高效果，提供糖果粉、黑色、白色等選擇。而VERSACE嶄新的Medusa Dimension拖鞋，同樣也是以超輕的模塑橡膠製成的，配以迴旋巴洛克花紋，保留VERSACE標誌性的華麗繁複設計感，搭配螢光綠、螢光藍等色彩，高調搶眼。
如果喜歡較為秀氣的款式，則可以選擇FENDI的Baguette橡膠拖鞋，浮雕FF主題圖案是簡約鞋面上的最大重點，輕巧百搭又具備品牌辨識度，共提供藍白配色、黃色和黑色款式。而VERSACE也有另一款類似風格的拖鞋，搭配金色梅杜莎頭像，優雅貴氣。
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