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不怕下雨又透氣清爽 3大精品橡膠拖鞋就是夏日必備款！

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
泡沫橡膠拖鞋，20,000元。圖／PRADA提供
泡沫橡膠拖鞋，20,000元。圖／PRADA提供

午後雷陣雨的天氣型態雖然有助於降溫，但是如果正好出門在外，因此弄濕鞋子也是非常不方便的。而夏季為了追求涼爽舒適，造型時尚的拖鞋也是許多人的穿搭首選，其中橡膠款式既不怕水也能擺脫鞋襪的悶熱，搭配上高彩度的配色，絕對是夏季必備的單品之一。

PRADA今年推出泡沫橡膠拖鞋，不露腳趾的圓弧斜頭配上壓印的經典三角logo，充滿年輕活力。鞋側還開兩個孔幫助透氣，2.5公分的鞋底也帶有些許增高效果，提供糖果粉、黑色、白色等選擇。而VERSACE嶄新的Medusa Dimension拖鞋，同樣也是以超輕的模塑橡膠製成的，配以迴旋巴洛克花紋，保留VERSACE標誌性的華麗繁複設計感，搭配螢光綠、螢光藍等色彩，高調搶眼。

如果喜歡較為秀氣的款式，則可以選擇FENDI的Baguette橡膠拖鞋，浮雕FF主題圖案是簡約鞋面上的最大重點，輕巧百搭又具備品牌辨識度，共提供藍白配色、黃色和黑色款式。而VERSACE也有另一款類似風格的拖鞋，搭配金色梅杜莎頭像，優雅貴氣。

Medusa Dimension拖鞋，17,500元。圖／VERSACE提供
Medusa Dimension拖鞋，17,500元。圖／VERSACE提供
Baguette黃色設計拖鞋，14,900元。圖／FENDI提供
Baguette黃色設計拖鞋，14,900元。圖／FENDI提供
Medusa Biggie拖鞋，22,000元。圖／VERSACE提供
Medusa Biggie拖鞋，22,000元。圖／VERSACE提供
Medusa Dimension拖鞋，以超輕的模塑橡膠製成的，配以迴旋巴洛克花紋，保留VERSACE標誌性的華麗繁複設計感。圖／VERSACE提供
Medusa Dimension拖鞋，以超輕的模塑橡膠製成的，配以迴旋巴洛克花紋，保留VERSACE標誌性的華麗繁複設計感。圖／VERSACE提供
泡沫橡膠拖鞋，20,000元。圖／摘自官網
泡沫橡膠拖鞋，20,000元。圖／摘自官網
造型時尚的橡膠拖鞋不怕水也能擺脫鞋襪的悶熱，搭配上高彩度的配色，絕對是夏季必備的單品之一。圖／各品牌提供
造型時尚的橡膠拖鞋不怕水也能擺脫鞋襪的悶熱，搭配上高彩度的配色，絕對是夏季必備的單品之一。圖／各品牌提供
Medusa Dimension拖鞋，17,500元。圖／VERSACE提供
Medusa Dimension拖鞋，17,500元。圖／VERSACE提供

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