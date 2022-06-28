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蘇富比 x NET-A-PORTER香港展覽 時尚與藝術的跨界對話

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
梁遠葦的兩幅作品：「2015.10」與「2015.07」。圖／蘇富比提供
梁遠葦的兩幅作品：「2015.10」與「2015.07」。圖／蘇富比提供

時裝與藝術一直關係深刻而密切：許多時裝設計師的作品，深受視覺藝術的啟發。香港蘇富比（Sotheby’s）自即日起至 7 月 7 日於香港蘇富比藝術空間舉行「Contemporary Curated」當代藝術專場展覽，採預約制。現場除了莎拉休斯（Shara Hughes）、石田徹也、六角彩子等炙手可熱的當代藝術家作品，也與包括Christopher Esber、David Koma、Alaïa、Balmain、Jacquemus等挑選自NET-A-PORTER及MR PORTER的充滿藝術氣息的前衛時裝、配件、家居擺件等相映成趣。

這場眾星雲集的拍賣由從未登上拍場的日本藝術家石田徹也，以《運輸帶上的男人》 領銜。這位日本藝術家在短短十年的藝術生涯裡只創作了217幅畫作，因量少未曾出現於拍賣上。《運輸帶上的男人》展現了藝術家別具辨識度的卡夫卡式風格，深入探討日本人在二十世紀最後30年裡，泡沫經濟爆破後，因科技發展與經濟衰退而面臨的社會問題，勞工階層在龐大的社會機器裡微不足道。對照這段1980年代末至1990年代初的「失去的十年」的時裝，是肩膀線條銳利的Balmain迷你洋裝，設計洋溢流行於80年代末的風格。

莎拉休斯的《岩石收藏》曾入選2007年紐約Rivington Arms畫廊為休斯舉辦的首場個展，作品描繪猶如夢境般的想像場景，具有象徵意義的物品擺滿了近乎引起幽閉恐懼的狹窄空間，猶如室外天堂的大海為構圖注入一抹超現實色彩。對照展出的Christopher Esber的鏤空洋裝，用綴珠帶子將上下分割連結再一起，散發出《岩石收藏》般天馬行空的特質。以複雜精細的花卉圖紋畫作為標誌的梁遠葦，共有《2015.07》與《2015.10》兩件作品上拍；作品表面猶如綢緞的光澤，則與Rebecca Vallance的捲圈花呢迷你洋裝相輝映。

香港蘇富比推出「Contemporary Curated」當代藝術專場，展覽由即日至7月7日舉行，採預約制。圖／蘇富比提供
香港蘇富比推出「Contemporary Curated」當代藝術專場，展覽由即日至7月7日舉行，採預約制。圖／蘇富比提供
石田徹也「運輸帶上的男人」，1996年作。圖／蘇富比提供
石田徹也「運輸帶上的男人」，1996年作。圖／蘇富比提供
香港蘇富比推出「Contemporary Curated」當代藝術專場，展覽由即日至7月7日舉行，採預約制。圖／蘇富比提供
香港蘇富比推出「Contemporary Curated」當代藝術專場，展覽由即日至7月7日舉行，採預約制。圖／蘇富比提供
六角彩子「無題」，2008作。圖／蘇富比提供
六角彩子「無題」，2008作。圖／蘇富比提供
香港蘇富比推出「Contemporary Curated」當代藝術專場，展覽由即日至7月7日舉行，採預約制。圖／蘇富比提供
香港蘇富比推出「Contemporary Curated」當代藝術專場，展覽由即日至7月7日舉行，採預約制。圖／蘇富比提供
莎拉休斯「岩石收藏」，2007年作。圖／蘇富比提供
莎拉休斯「岩石收藏」，2007年作。圖／蘇富比提供

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