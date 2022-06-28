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這眼神太無敵！凱特布蘭琪成為LV最新品牌大使

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
凱特布蘭琪成為LV品牌大使。圖／路易威登提供
凱特布蘭琪成為LV品牌大使。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV品牌大使行列又有新的成員，稍早曝光了兩組照片，由奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）主演，正式宣告她成為最新的品牌大使。

凱特布蘭琪從影多年，是影史上擁有奧斯卡金像獎最佳女主角和女配角獎殊榮的7位演員之一，更曾同時獲得奧斯卡、金球獎、美國演員工會獎、英國電影學院獎主角和配角獎，演技備受肯定。本次她主演的LV形象廣告由攝影師Sølve Sundsbø掌鏡，她在鏡頭下分別穿上黑、白色系服裝，佩戴著LV最新高級珠寶Spirit系列，大面積的寶石項鍊尤其搶眼，配上她魅惑力十足的眼神，流露霸氣性感氣場。本次她共拍攝了5組照片，分別演繹自由、幻想、優雅、光芒與命運主題，這是由LV珠寶與腕表藝術總監Francesca Amfitheatrof選定的概念，傳承LV核心價值的傳奇故事。

「我非常興奮有這個機會能與路易威登合作，一個擁有強大文化影響力的標誌性時裝品牌。能夠佩戴由Francesca Amfitheatrof設計的華麗作品備感榮幸，而且Nicolas Ghesquière長久以來也都令我驚豔且激勵著我。」凱特布蘭琪表示，更完整的形象廣告將於7月2號正式發布。

凱特布蘭琪成為LV品牌大使。圖／路易威登提供
凱特布蘭琪成為LV品牌大使。圖／路易威登提供

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