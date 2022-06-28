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青金石的冷凝與虎眼石的神秘 MB&F打造手上的無限寶石

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
MB&F Legacy Machine Flying T腕表、18K黃金表殼搭配虎眼石面盤，458萬元。圖 / MB&F提供
MB&F Legacy Machine Flying T腕表、18K黃金表殼搭配虎眼石面盤，458萬元。圖 / MB&F提供

手腕上的手表，閱讀時間是最基礎的功能。手表的面盤雖然沒有功能，但卻可以因為材質的不同帶來豐富的多變質感。獨立製表品牌MB&F與亞諾表（Arnold & Son）不約而同推出數款特殊「寶石面」的表款，透過顏色、質地、成分的不同，帶來迥異的時間閱讀之樂。

亞諾表（Arnold & Son）過去的永恆月相（Perpetual Moon）腕表已頗富視覺張力，品牌今年推出新品並採用星光紋（Stellar Rays）設計，原本光滑的金屬面盤，在經過落錯有致的刻紋處理後，面盤猶如月球表面般高低起伏，甚至在手腕轉動時將會反射出自然的光芒流變、並搭配藍色的月相面盤。A&S手動上鍊機芯並具備第二月相隱藏於表背，機芯並經過鍍老放射狀日內瓦波紋、邊角手工拋光及倒角、圓形緞面拋光等不同處理，內外皆美。

獨立製表品牌的MB&F的Legacy Machine FlyingT腕表，則是在2019年推出、專門為女性收藏家推出的複雜功能表款，並具有特殊、立體的3D立體垂直結構、自動上鍊飛行陀飛輪機芯。品牌則今年則一口氣推出了18K白金表殼搭配青金石面盤，以及18K黃金表殼搭配虎眼石面盤。青金石的美艷、藍調，以及虎眼石宛如貓科動物瞳孔的神秘，像是手腕上的「無限寶石」般，綻放出關於時間的魅力與無限可能，其中虎眼石面盤訂價458萬元、青金石或孔雀石面盤則為460萬元。

Arnold & Son新款的恆久月相腕表，推出新款的Stellar Rays面盤設計，並有玫瑰金、藍色兩種面盤。圖 / Arnold & Son提供
Arnold & Son新款的恆久月相腕表，推出新款的Stellar Rays面盤設計，並有玫瑰金、藍色兩種面盤。圖 / Arnold & Son提供
黑漆、青金石、孔雀石、虎眼石...不同的顏色、質材，讓手表像是手腕上的「無限寶石」，閃耀生輝。圖 / MB&F提供
黑漆、青金石、孔雀石、虎眼石...不同的顏色、質材，讓手表像是手腕上的「無限寶石」，閃耀生輝。圖 / MB&F提供
Arnold & Son恆久月相Perpetual Moon腕表，鉑金款搭配玫瑰金面盤，151萬400元。圖 / Arnold & Son提供
Arnold & Son恆久月相Perpetual Moon腕表，鉑金款搭配玫瑰金面盤，151萬400元。圖 / Arnold & Son提供
添加了夜光塗料的珍珠母貝月亮，將在黑暗中發出柔美的光芒。圖 / Arnold & Son提供
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