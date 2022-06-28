青金石的冷凝與虎眼石的神秘 MB&F打造手上的無限寶石

手腕上的手表，閱讀時間是最基礎的功能。手表的面盤雖然沒有功能，但卻可以因為材質的不同帶來豐富的多變質感。獨立製表品牌MB&F與亞諾表（Arnold & Son）不約而同推出數款特殊「寶石面」的表款，透過顏色、質地、成分的不同，帶來迥異的時間閱讀之樂。

亞諾表（Arnold & Son）過去的永恆月相（Perpetual Moon）腕表已頗富視覺張力，品牌今年推出新品並採用星光紋（Stellar Rays）設計，原本光滑的金屬面盤，在經過落錯有致的刻紋處理後，面盤猶如月球表面般高低起伏，甚至在手腕轉動時將會反射出自然的光芒流變、並搭配藍色的月相面盤。A&S手動上鍊機芯並具備第二月相隱藏於表背，機芯並經過鍍老放射狀日內瓦波紋、邊角手工拋光及倒角、圓形緞面拋光等不同處理，內外皆美。