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台灣配額288瓶！傑出桶陳系列艾柏迪28年雪莉桶登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
傑出桶陳系列艾柏迪28年Oloroso雪莉桶，是首席調酒師Stephanie MacLeod桶陳藝術新高點。圖／大盛酒品提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
傑出桶陳系列艾柏迪28年Oloroso雪莉桶，是首席調酒師Stephanie MacLeod桶陳藝術新高點。圖／大盛酒品提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

連續數月推出「傑出桶陳（Exceptional Cask）」系列作品的大盛酒品，這次為廣大的雪莉桶威士忌愛好者，帶來艾柏迪28年Oloroso雪莉桶熟成。全球僅僅發行906瓶，台灣配額288瓶，將於6月下旬起在全台主要菸酒專賣店限量販售，建議零售價18,000元。

本月於2022 IWC國際威士忌大賽中，第4度榮獲年度最佳首席調酒師的Stephanie MacLeod，以精湛的用桶技藝，採用兩種工序不同的Oloroso雪莉酒桶熟成威士忌，調和出威士忌桶陳藝術的新高點。

艾柏迪28年Oloroso雪莉桶熟成，總共採用了3種不同的桶型，被調酒師Stephanie MacLeod選中的桶號#1，先是在波本桶裡熟成25年後，再放入Oloroso雪莉桶中熟成3年；而桶號#26及#28，則先在波本桶中熟成24年，爾後進入Oloroso二次雪莉桶中熟成4年。

她再將3桶精心調和而成，帶來清柔圓潤的肉桂香與絲滑溫暖的香料氣息，艾柏迪的經典金黃蜂蜜味道閃爍味蕾中，黑巧克力包裹的土耳其軟糖留下深層與豐富的尾韻。

於2019、2020、2021、2022連續四年獲得International Whisky Competition（IWC） 國際威士忌大賽的年度最佳首席調酒師（Master Blender of the Year）的Stephanie MacLeod認為，威士忌的收尾技藝（The Finishing Touch）對調酒師來說是一門藝術，將大部分時間熟成於單一橡木桶的威士忌，移至另一種橡木桶中繼續熟成，可為酒液增添更多風味與層次。

此次更大膽使用不同的Oloroso雪莉酒桶，在熟成的過程中會影響酒液的，除了橡木桶本身之外，亦深受被橡木桶所吸收的雪莉酒影響，這些被橡木桶吸收的雪莉酒，同時也改變了橡木桶的風味元素，也因此雪莉桶威士忌的風格取決於雪莉酒本身的風味、以及雪莉酒與橡木桶的交互作用。

威士忌在橡木桶裡陳年早期會受到橡木桶裡已經吸收的雪莉酒的影響較深，而越長時間的陳年，則受到橡木桶本身的風味影響越多；在這樣的交互影響下，僅使用雪莉桶過桶的威士忌，反而能彰顯更多雪莉酒的特質。首席調酒師Stephanie MacLeod正是深知這樣的風味影響，反而能熟嫻利用較短年份的過桶方式，來增加並提升艾柏迪酒廠原有的標誌性風味，為艾柏迪蜂蜜香甜口感增添更多層次的風味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蜂蜜 土耳其 標誌

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