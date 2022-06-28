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克魯茲貝克漢VS.傑登史密斯 KENZO春夏秀吸引星二代

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
大衛貝克漢小兒子克魯茲貝克漢、威爾史密斯兒子傑登史密斯、賈斯汀。圖／KENZO提供
大衛貝克漢小兒子克魯茲貝克漢、威爾史密斯兒子傑登史密斯、賈斯汀。圖／KENZO提供

KENZO日前發表2023春夏男女裝系列，藝術總監NIGO致力打造實穿的日常時尚衣櫥，並以品牌創始人高田賢三先生的創作為靈感，延續上一季展現出的獨特青年文化調性。包括大衛貝克漢小兒子克魯茲貝克漢、威爾史密斯兒子傑登史密斯等人都現身看秀，兩人的穿搭造型也體現了新時代街頭魅力。

本季NIGO以KENZO時裝檔案裡的輪廓和圖案為基礎，透過品牌創始人與繼任設計師的日式美學視角，將高田賢三先生曾創造的圖案意象進行了解構和重建。像是The Pixel Rose Camo（像素玫瑰迷彩），幾乎原樣重繪複製品牌時裝檔案裡的印花，他們被運用在尼龍、針織和丹寧單品上。The Kenzo Micro Pixel （KENZO微觀像素) 圖案則以微刺繡的形式出現在工藝條紋棉質襯衫、運動針織以及印有海軍條紋的棉斜紋布上。The Wavy Check（水波格紋）重塑了1992年秋冬系列的提花圖案，並呈現於正裝和外套上。The Wavy Stripe（水波條紋）則是將1988年秋冬系列中的圖案重新詮釋，演變為水波狀，用於配有領帶的襯衫、針織服裝以及提花西裝上。Boke Boy（海棠花男孩）以卡通化的吉祥物形象重溫了上一季秀場首次亮相的海棠花圖案。KENZO的「ZO」，是日語「大象」的意思，也被變身成本季印花致敬了高田賢三先生最喜歡的動物，領帶變身成象鼻，更顯俏皮可愛。

航海風格也是本季重點之一，水手領、水手帽和條紋，象徵著80年代日本時尚視角下的巴黎高級時裝，以及對其將海軍制服引入時尚領域的致意，巧妙地融入了品牌復興的夾克翻領剪裁，海軍彩旗又與外套、上衣和圍巾上的大學三角旗交相呼應，驗證了航海美學深深植根於當代日本服飾中。

圖／KENZO提供
圖／KENZO提供
KENZO日前發表2023春夏男女裝系列。圖／KENZO提供
KENZO日前發表2023春夏男女裝系列。圖／KENZO提供
KENZO日前發表2023春夏男女裝系列，藝術總監NIGO致力打造實穿的日常時尚衣櫥，並以品牌創始人高田賢三先生的創作為靈感，延續上一季展現出的獨特青年文化調性。圖／KENZO提供
KENZO日前發表2023春夏男女裝系列，藝術總監NIGO致力打造實穿的日常時尚衣櫥，並以品牌創始人高田賢三先生的創作為靈感，延續上一季展現出的獨特青年文化調性。圖／KENZO提供
KENZO的「ZO」，是日語「大象」的意思，也被變身成本季印花致敬了高田賢三先生最喜歡的動物。圖／KENZO提供
KENZO的「ZO」，是日語「大象」的意思，也被變身成本季印花致敬了高田賢三先生最喜歡的動物。圖／KENZO提供
大衛貝克漢小兒子克魯茲貝克漢。圖／KENZO提供
大衛貝克漢小兒子克魯茲貝克漢。圖／KENZO提供
圖／KENZO提供
圖／KENZO提供
大衛貝克漢小兒子克魯茲貝克漢、威爾史密斯兒子傑登史密斯。圖／KENZO提供
大衛貝克漢小兒子克魯茲貝克漢、威爾史密斯兒子傑登史密斯。圖／KENZO提供
航海風格也是本季重點之一。圖／KENZO提供
航海風格也是本季重點之一。圖／KENZO提供
威爾史密斯兒子傑登史密斯。圖／KENZO提供
威爾史密斯兒子傑登史密斯。圖／KENZO提供
航海風格也是本季重點之一。圖／KENZO提供
航海風格也是本季重點之一。圖／KENZO提供
KENZO的「ZO」，是日語「大象」的意思，也被變身成本季印花致敬了高田賢三先生最喜歡的動物。圖／KENZO提供
KENZO的「ZO」，是日語「大象」的意思，也被變身成本季印花致敬了高田賢三先生最喜歡的動物。圖／KENZO提供
潔西卡貝兒和賈斯汀夫婦。圖／KENZO提供
潔西卡貝兒和賈斯汀夫婦。圖／KENZO提供
KENZO日前發表2023春夏男女裝系列，藝術總監NIGO致力打造實穿的日常時尚衣櫥，並以品牌創始人高田賢三先生的創作為靈感，延續上一季展現出的獨特青年文化調性。圖／KENZO提供
KENZO日前發表2023春夏男女裝系列，藝術總監NIGO致力打造實穿的日常時尚衣櫥，並以品牌創始人高田賢三先生的創作為靈感，延續上一季展現出的獨特青年文化調性。圖／KENZO提供

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