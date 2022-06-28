開搶了！IKEA絕版品出清5折起 超強收納品100元有找

夏季到來，又得為家裡換季的物品進行收納，IKEA即日起至7月20日，推出夏季絕版品出清，限時限量5折起，其中不少收納類用品是本次特價重點，還有夏日必備的家具、家飾、戶外用品等，而除了各店有獨家優惠商品外，IKEA官網也有不少特惠品，不用出門就能撿便宜。

最低價的收納商品，甚至只要百元有找，如清新綠意氛圍的DRÖNA收納盒原價169元、特價99元，以及適合收納雜誌的TJENA雜誌匣兩件裝原價199元、特價79元。長年熱賣的BILLY三層書櫃原價1,390元、特價990元，簡約風格的封閉式櫃體EKET收納櫃，原價2,390元、特價1,490元，向來也是熱賣品，方便移動的NISSAFORS紅色推車原價859元，內湖店特價549元。

為家中陽台打造出療癒風格，更是此次絕版品出清的特惠，綠手指們可以入手GALIAMELON花盆架原價549元、特價299元，不擅長種植物仍可買FEJKA人造盆栽原價199元、桃園店特價59元；打造絕美戶外空間，實心相思木製造的ÄPPLARÖ戶外折疊桌原價3,299元、新莊店、台中店特價1,990元。