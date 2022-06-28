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勞力士代言人Matthew Fitzpatrick 譜美國公開賽新紀錄

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
捧起冠軍獎杯時，Matthew Fitzpatrick則手上配戴了勞力士Submariner Date腕表。圖 / 勞力士提供（合成圖）
捧起冠軍獎杯時，Matthew Fitzpatrick則手上配戴了勞力士Submariner Date腕表。圖 / 勞力士提供（合成圖）

勞力士代言人、英國高爾夫名將Matthew Fitzpatrick日前甫於第122屆美國公開賽（US Open）奪下個人首個大賽賽事冠軍，除了為其高爾夫球職涯寫下全新一頁，也為勞力士與高爾夫體壇再添佳話。

來自英國的高球好手Matthew Fitzpatrick本次留下一項特殊紀錄：他曾在同場地、鄉村俱樂部（The Country Club）於2013年獲得美國業餘錦標賽（U.S. Amateur Championship）因而成名，這是他在轉為職業選手後，再度於同場地寫下佳績，同時也是其個人職業生涯的首個大賽賽事冠軍，加上他並寫下史上同一位在同一球場先後獲得業餘錦標賽與美國公開賽的非美籍球員。而在捧起冠軍獎杯時，Matthew Fitzpatrick則手上配戴了勞力士的Submariner Date腕表，表款在勞力士愛好者口中，又有「黑水鬼」的趣稱。

Matthew Fitzpatrick在賽後也發言表示，為了這項殊榮他努力不懈，「奪冠的感覺比我曾想像的還要好千萬倍，不論何時，能與Jack William Nicklaus列於同一紀錄都是令人難以置信的，能夠達成這項成就真是不可思議。」

這只型號126610LN的Submariner Date腕表，最早問世於1953年，在近70年後的今日，則具備抗刮、耐磨的黑色Cerachrom陶瓷字圈；表款不僅具備300米防水性能，新一代3235自動上鍊機芯並獲得14像專利、專利Chronergy擒縱系統，因而不受磁力干擾。機芯在裝入表殼後，每日誤差更在平均正負兩秒內，因而得到「超級天文台認證」。表款訂價33萬4,500元，另有綠色表圈黑色面盤、綠色表圈綠色面盤或其他款式。歷經70載的強悍性能與可靠，也像身為勞力士代言人的高爾夫球好手般，在果嶺或人生中，精準謀略、恆常前行。

Matthew Fitzpatrick在轉為職業選手後，再度於鄉村俱樂部寫下佳績，同時也是其個人職業生涯的首個大賽賽事冠軍。圖 / ROLEX提供
Matthew Fitzpatrick在轉為職業選手後，再度於鄉村俱樂部寫下佳績，同時也是其個人職業生涯的首個大賽賽事冠軍。圖 / ROLEX提供
勞力士Submariner Date腕表，型號126610LN、訂價33萬4,500元。圖 / 勞力士提供
勞力士Submariner Date腕表，型號126610LN、訂價33萬4,500元。圖 / 勞力士提供
Submariner Date腕表另有表圈綠色、藍色多種款式，不變的則有精準機芯與強悍的防水性能。圖 / 勞力士提供
Submariner Date腕表另有表圈綠色、藍色多種款式，不變的則有精準機芯與強悍的防水性能。圖 / 勞力士提供
英國高爾夫名將Matthew Fitzpatrick日前甫於第122屆美國公開賽（US Open）奪下個人首個大賽賽事冠軍，成為首個在鄉村俱樂部同時拿下業餘與職業獎盃的非美籍球手。圖 / ROLEX提供
英國高爾夫名將Matthew Fitzpatrick日前甫於第122屆美國公開賽（US Open）奪下個人首個大賽賽事冠軍，成為首個在鄉村俱樂部同時拿下業餘與職業獎盃的非美籍球手。圖 / ROLEX提供

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