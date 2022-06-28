勞力士代言人Matthew Fitzpatrick 譜美國公開賽新紀錄

勞力士代言人、英國高爾夫名將Matthew Fitzpatrick日前甫於第122屆美國公開賽（US Open）奪下個人首個大賽賽事冠軍，除了為其高爾夫球職涯寫下全新一頁，也為勞力士與高爾夫體壇再添佳話。

來自英國的高球好手Matthew Fitzpatrick本次留下一項特殊紀錄：他曾在同場地、鄉村俱樂部（The Country Club）於2013年獲得美國業餘錦標賽（U.S. Amateur Championship）因而成名，這是他在轉為職業選手後，再度於同場地寫下佳績，同時也是其個人職業生涯的首個大賽賽事冠軍，加上他並寫下史上同一位在同一球場先後獲得業餘錦標賽與美國公開賽的非美籍球員。而在捧起冠軍獎杯時，Matthew Fitzpatrick則手上配戴了勞力士的Submariner Date腕表，表款在勞力士愛好者口中，又有「黑水鬼」的趣稱。

Matthew Fitzpatrick在賽後也發言表示，為了這項殊榮他努力不懈，「奪冠的感覺比我曾想像的還要好千萬倍，不論何時，能與Jack William Nicklaus列於同一紀錄都是令人難以置信的，能夠達成這項成就真是不可思議。」